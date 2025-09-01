[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 2025 APEC 정상회의라는 세계적 이벤트(event)를 맞아 지역을 찾는 국내 관광객의 체류 만족도를 높이고 지역 경제 활성화에 이바지하기 위해‘2025 APEC 개최 기념 경주 숙박 페스타’를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 숙박 페스타는 9월부터 정상회의가 열리는 10월말 전까지 약 두 달간 진행되며 숙박 할인 쿠폰 발급을 중심으로 한 다양한 프로모션(promotion)을 통해 관광객에게 직접적인 혜택을 제공한다.

따라서 이번 프로모션의 핵심은 숙박 할인 쿠폰 제공이다. 오는14일까지 발급되는 쿠폰은 10월 26일까지 사용할 수 있다.

경주시 내 숙박업 등록업체 어디서나 활용할 수 있으며 7만원 이상 숙박상품 예약 시 3만원을 즉시 할인받을 수 있다. 할인 폭이 크고 사용 범위가 넓어 실제 여행객들에게 체감도가 높을 것으로 예상된다.

쿠폰 발급과 예약은 국내 대표 온라인 여행 플랫폼인‘여기어때’를 통해 진행된다.

경북도는 ‘경주 숙박 페스타’ 전용 페이지를 개설하고 플랫폼 내 프로모션 배너와 전용 홍보 페이지를 마련해 이용자 접근성을 높인다.

또 앱푸시 알림, 카카오톡 메시지 발송, SNS 홍보 등 온라인 채널을 총동원해 집중 마케팅을 펼친다.

김병곤 경북도 문화관광체육국장은 “APEC 정상회의는 경북이 세계 무대에 설 수 있는 역사적인 기회”라며 “이번 숙박 페스타(Festa)가 관광객의 발길을 경주와 경북 전역으로 끌어내는 촉매제가 되길 바란다”고 말했다.