성남판교·오산세교·세종 첫마을 등 예정

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 10월까지 즉시 입주 가능한 공가주택 279호 분양을 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 공급은 분양전환 시행 이후 현재 공실이거나, 우선 분양전환 자격을 갖춘 자가 없어 발생한 잔여 주택에 대한 제3자 분양이다. 입주자모집공고일 기준 해당 주택건설지역에 거주하는 성년자인 무주택세대구성원이라면 신청할 수 있으며, 전용면적 85㎡ 초과 주택 또는 선착순으로 공급하는 주택은 유주택자도 신청할 수 있다.

수도권에서는 지난 8월 28일부터 ▷성남판교(산운마을12, 판교원마을12) ▷오산세교(5, 12단지) ▷화성동탄(센트럴포레스트) ▷성남여수(연꽃마을4단지) 등 25호 분양이 진행중이다.

성남 판교원마을12 단지(1세대, 150㎡), 성남여수 연꽃마을4단지(101㎡(3세대), 120㎡(4세대))는 국민주택 규모(85㎡)를 초과하는 대형 평형으로, 유주택자도 신청이 가능하다.

화성동탄 센트럴포레스트(1세대, 74㎡)는 서동탄역(지하철1호선)과 동탄역(GTX-A) 접근이 쉬울 뿐 아니라, 1호선 연장사업(서동탄~동탄역)이 확정돼 더욱 우수한 교통 여건을 기대할 수 있다. 공급가격은 4억6500만원이다.

공급 신청 전 대상 세대 개방일(9.4~9.5)을 운영하므로 주택 내부를 미리 확인할 수 있으며 ▷청약 접수(9.8~9.9) ▷계약체결(9~10월중) 순으로 진행된다.

비수도권 지역에서는 ▷세종 첫마을(4,5,6단지) ▷경남 양산 가촌(휴먼빌라 1,2차) ▷경북 영천해피포유 ▷대구 신서화성파크드림 ▷제주 서귀포혁신도시 (LH1단지) 등 254호 분양이 진행된다.

9월에는 경남 지역 분양전환 잔여 주택 분양이 준비 중이다. 경남 양산 지역에는 ▷가촌 휴먼빌라 1, 2차(다세대주택, 59㎡ 타입 29세대) ▷명동 휴먼빌라 1차(다세대주택, 59㎡ 타입 17세대) ▷삼호동 휴먼빌라 1차(다세대주택, 58㎡ 타입 15세대)가 분양을 앞두고 있다. 가촌 휴먼빌라의 경우 양산 물금신도시와 인접할 뿐 아니라, 부산대학교 양산캠퍼스 근처로 우수한 생활 편의성을 갖췄다.

대구·경북 지역에서는 ▷9월 영천해피포유(84㎡ 타입 58세대) ▷10월 대구 신서화성파크드림(84㎡ 타입 38세대)이 분양을 앞두고 있다. 그중 영천해피포유의 경우 유주택자도 신청할 수 있는 선착순 동호지정 방법으로 공급될 예정이다.

단지별 세부 공급 일정은 달라질 수 있어 자세한 사항은 LH청약플러스 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 확인해야 하며 LH콜센터를 통한 전화상담도 가능하다.