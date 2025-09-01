15만원 이상 구매 시 키링 굿즈 증정

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데온이 오는 14일까지 올해 하반기 첫 뷰티 행사 ‘뷰세라(뷰티 세일 라인업)’를 진행한다.

‘뷰세라’는 지난 3월 처음 선보인 롯데온의 대표 뷰티 행사다. 다양한 브랜드의 특가 상품과 높은 할인율, 1+1 구성, 정품 증정 세트 등 차별화된 혜택을 제공한다.

행사 기간, 매일 오전 10시 선착순 1만 명에게 뷰티 전용 쿠폰을 지급한다. 백화점 뷰티 브랜드는 최대 3만원 할인하는 12% 장바구니 쿠폰을, 트렌드 뷰티 브랜드는 최대 1만원 할인하는 25% 중복 쿠폰을 사용할 수 있다.

매일 자정에는 ‘오늘의 특가 상품’이 공개된다. 1주 차에는 백화점 뷰티 브랜드 중심으로 매일 5개씩 운영한다. 2주 차에는 트렌드 뷰티 브랜드 중심으로 매일 7개씩 선보인다.

매주 월·목·토요일 자정에는 한정판 1+1 및 정품 증정 상품을 선착순으로 판매한다.

행사 기간 뷰세라 상품을 15만원 이상 구매한 고객 전원에게는 롯데온 단독 굿즈인 ‘한정판 포켓 키링’을 선착순 증정한다. 이번 굿즈는 립밤, 틴트 등을 액세서리처럼 활용하는 키링 트렌드에 맞춰 제작했다.

김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 “뷰세라는 롯데온의 대표 뷰티 행사로 시즌마다 차별화된 혜택을 선보이고 있다”라며 “특히 이번 굿즈는 MZ세대의 키링 트렌드에서 착안한 만큼, 할인 혜택과 함께 특별한 경험을 제공할 것”이라고 말했다.