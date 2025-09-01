‘꼬북칩 초코츄러스맛’ 현지 공략

[헤럴드경제=정석준 기자] 오리온은 꼬북칩을 프랑스 까르푸 전 매장에 입점했다고 1일 밝혔다.

까르푸는 프랑스 전역 약 1200개 대형마트 점포망을 보유하고 있다. 까르푸에 동시 입점한 K-스낵은 꼬북칩이 처음이다. 꼬북칩은 작년 9월 영국, 스웨덴, 아이슬란드 등 유럽시장 공략에 나선 이후 약 1년 만에 까르푸에 입점했다.

프랑스에 출시한 첫 제품은 ‘꼬북칩 초코츄러스맛’이다. 달콤한 디저트를 즐겨 먹는 프랑스 소비자를 사로잡은 뒤, 시장 수요에 따라 다양한 맛을 개발해 선보일 계획이다.

꼬북칩은 미국을 비롯해 영국, 스웨덴, 호주, 캐나다 등 20여개 국에 수출하고 있다. 중국, 베트남 등 해외법인에서는 현지에서 생산 중이다. 최근에는 독일, 네덜란드 등 유럽 주요국과 아프리카의 남아프리카공화국, 중동의 아랍에미리트까지 수출 확대를 추진하고 있다.

오리온 관계자는 “케데헌과 ‘Made in Korea’ 열풍에 힘입어 꼬북칩 수출국이 확대되고, 물량도 급증하고 있다”며 “예감, 알맹이 젤리 등 다양한 제품에 대한 바이어의 문의도 늘고 있다”고 말했다. 이어 “지난 8월 착공한 진천 통합센터를 ‘수출 전진기지’로 만들어 해외시장을 확대할 것”이라고 덧붙였다.