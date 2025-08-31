[2030 스테이블코인 인식보고서 ③] 20·30세대 냉정한 평가 “혁신보다 실사용” 청년 62.9% “사용처 확보, 결제 수단 핵심” 바우처 지급엔 41% ‘수용 의향 없음’ “발행 구조에 치우친 논의, 유통 대책 부족”

[헤럴드경제=유혜림·홍태화·정호원 기자] 정부와 국회가 원화 스테이블코인 도입을 위한 입법을 서두르고 있지만 주요 소비층으로 꼽히는 20·30세대의 시선은 냉정했다.

수수료 절감, 빠른 정산 등 결제 수단으로서의 혁신성을 갖추더라도 ‘쓸 수 있는 곳이 없다면 의미 없다’는 현실적인 판단을 내리며 사용처 확보를 초기 시장 안착의 핵심 조건으로 판단했다.

그간 원화 스테이블코인을 둘러싼 논의는 공급자 중심의 당위성에 치우쳐 있었던 만큼, 이제는 금융 소비자들이 체감할 수 있는 사용성과 경제적 파급 효과까지 균형감 있게 접근해야 한다는 지적이 나온다.

2030, 결제 조건 1순위에 ‘사용처’…바우처 지급에 수용 의향 낮아

31일 헤럴드경제와 청년정책 플랫폼 ‘도도한콜라보’와 지난달 23일부터 이달 6일까지 20·30세대 251명(남 125명·여 126명) 대상으로 스테이블코인 인식 조사를 한 결과, 전체 응답자의 62.9%가 ‘폭넓은 사용처 확보’를 결제수단으로서 가장 중요한 조건으로 꼽았다. 수수료 절감(48.6%), 적립 혜택(35.5%), 빠른 정산(26.7%), 초소액 거래 가능(21.1%) 등이 뒤를 이었다. 아무리 혁신적인 결제 수단이더라도 일상적인 활용이 가능해야 쓰겠다는 것이다.

20·30세대는 스테이블코인의 실제 활용 가능성에 대해 다소 회의적인 시각도 함께 드러냈다. 이를 보여주는 대목이 바로 정치권의 관심과는 달리 원화 스테이블코인을 지역화폐나 정부 바우처 등 형태로 지급하는 방안에 대해 청년층은 수용 의향 ‘없음’(41%, 전혀 없음 20.3%·다소 없음 20.7%)을 가장 많이 선택했다는 것이다. ‘있음’과 ‘잘 모르겠다’는 각각 35.5%, 23.5%로 집계됐다.

“발행만 해선 무용지물” 유통 논의 부족

하지만 제도 설계 논의는 스테이블코인의 실질적 사용보다는 발행 구조에 더 치우쳐 있다는 지적이 나온다. 누가 발행할지, 준비금은 어떤 법적 틀로 관리할지, 은행과 핀테크 간 경쟁 구조는 어떻게 짜일지 등 제도적 틀에 대한 논의가 중심을 이루고 있다.

류창보 오픈블록체인·DID협회장 겸 NH농협은행 디지털전략사업부 블록체인팀 팀장은 “중요한 것은 발행 주체가 아니라 어떤 플레이어들과 생태계를 구성하고 어떻게 유통·활용할지”라며 “발행만 해놓고 쓰이지 않는다면 지폐 인쇄 후 창고에 쌓아둔 것과 다를 바 없다”고 말했다.

이에 전문가들은 스테이블코인은 기존 결제 인프라와의 연계가 필수적이라고 입을 모은다. 은행 계좌에서 스테이블코인으로 손쉽게 전환할 수 있어야 하며, 기존 카드 가맹점 네트워크에서도 별도 절차 없이 결제가 가능해야 한다는 것이다. 또한 핀테크 앱에서는 간편지갑과의 통합을 통해 QR, NFC, 실물카드 등 사용자에게 익숙한 결제 수단과의 연동이 이뤄져야 한다는 설명이다.

서울에 소재한 중견기업에 다니는 직장인 김모씨(30대·여)는 “스테이블코인도 네이버·카카오페이로 결제하는 것처럼 편리해야 사용 빈도가 늘어날 것 같다”고 말했다. 평소에 비트코인과 이더리움에 투자해본 경험이 있는 박모씨(20대·남)는 “스테이블코인이 (그나마) 안전자산이라고 생각하는데 아직은 화폐보다는 안전성이나 범용성이 떨어지는 것은 사실”이라고 했다. 대구에 거주하는 이모씨(30대·여)는 “시스템 불신만 해소되면 카드보다 더 간편한 결제 수단으로 손이 갈 것”이라고 말했다.

“써보니 편하더라” 경험과 압도적 접근성 갖춰야

결국 유통 생태계의 핵심은 가맹점 확보와 사용자 경험이다. 가맹점 입장에서는 기존 결제 체계보다 낮은 수수료, 빠른 정산 속도, 기존 포스(POS) 시스템과의 호환성이 확보돼야 하며, 소상공인을 위한 특화된 서비스도 필요하다. 사용자 측면에서는 포인트 적립이나 멤버십 연계 등 실질적인 편의성이 담보돼야 일상적인 활용이 가능하다는 분석이다.

강형구 한양대 교수는 “우리는 삼성전자, 카카오, 네이버, 토스 등 디지털 플랫폼을 보유한 몇 안 되는 나라”라며 “이들과 협력해 스마트폰, 메신저 등 일상적인 서비스 안에 스테이블코인을 통합하고, 지갑 기능을 탑재해 사용성을 높일 수 있을 것”이라고 했다. 또 국내 사용자 데이터, 소비 데이터, 결제 데이터 등이 원화 스테이블코인 생태계에 축적돼야 개인 맞춤형 신용모델과 리워드도 가능하다고 짚었다.

아울러 20·30세대는 민간의 주도성과 공공의 신뢰 장치가 균형을 이루어야 한다는 의견을 내놨다. ‘원화 스테이블코인의 관리 주체로 누가 적합한가’라는 질문에 ‘민간 주도+정부 가이드라인 방식’(24.3%) 응답 비중이 금융당국(23.9%)보다 소폭 앞섰다. 당국에 집중되기보다 플랫폼·핀테크·블록체인·보안 기업 등 다양한 주체가 협력하는 생태계로 작동해야만 실질적인 사용처 확대와 기술 혁신이 동시에 이뤄질 수 있다는 것이다.

한은, 디지털화폐 ‘사용처 발굴’ 실험 나서

한국은행 역시 원화 스테이블코인에 대해 수요 발굴이 중요한 과제라고 보고 있다. 김동섭 한국은행 디지털화폐기획팀장은 최근 토론회에서 “중앙은행이 보장하고 은행들이 발행한다고 해서 사람들이 자동으로 사용하는 것은 아니기 때문”이라고 말했다. ‘한강 프로젝트’라는 이름으로 은행들과 함께 예금토큰 기반 디지털화폐 시범 테스트를 진행해 왔는데, 결국 관건은 사용처 확대와 가맹점 확보임을 재확인했다는 것이다.

이러한 흐름 속에서 한은은 디지털화폐의 공공 활용 가능성을 직접 실험에 나설 전망이다. ‘새 정부 경제성장전략’에 따르면, 기획재정부는 한국은행과 함께 예금토큰으로 국고보조금을 지급하는 시범사업을 내년 시행한다. 이는 한은의 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 시스템을 기반으로 발행되는 시중은행 예금토큰을 국고보조금 사업자에게 지급하는 형태다.

중앙은행의 시스템을 기반으로 하기 때문에 기존 통화 가치와 완전하게 동일하고, 한은이 디지털 장부인 블록체인을 이용해 실시간으로 거래를 확인할 수 있다. 만약 이번 시범 사업이 성료한다면 CBDC와 예금토큰은 정부가 지급하는 다양한 상품권과 지역화폐에 포괄적으로 적용될 수 있다. 공공부문에 중앙은행의 디지털화폐 시스템을 본격적으로 이용하려고 실제 시도하는 것은 우리나라가 처음이다.