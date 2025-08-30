[헤럴드경제=김주리 기자] 국민에게 기본 15만원을 지급하는 1차 ‘민생회복 소비쿠폰’ 신청 6주만에 전체 대상자의 98.2%인 4969만명이 신청을 완료한 것으로 나타났다.

29일 행정안전부에 따르면 민생회복 소비쿠폰 지원금은 전날 24시 기준 총 9조8억원이 지급됐다.

지급 유형별로는 신용·체크카드가 3444만건(69.3%)으로 가장 많았고, 지역사랑상품권 920만건(18.5%), 선불카드 606만건(12.2%) 순이었다.

지역별 신청률을 보면 전남이 98.72%로 가장 높았고 울산(98.68%), 대구(98.62%)가 뒤를 이었다.

서울(891만명)은 신청률 97.56%를 기록해 가장 낮은 신청률을 보였다.

그 외 경기는 1331만명이 신청해 신청률 98.09%, 인천은 297만명이 신청해 98.30%를 각각 기록했다.

신용·체크카드로 지급된 5조9715억원 중 4조6968억원이 사용돼 78.7%의 사용률을 기록했다.

지난달 21일부터 지급한 1차 소비쿠폰은 다음 달 12일까지만 신청을 받는다.

1차 소비쿠폰은 국민 1인당 15∼40만원을 지급하고, 서울·인천·경기를 제외한 비수도권 지역 주민에게는 3만원, 농어촌 인구감소지역 주민에게는 5만원을 각각 추가로 지급한다.

전 국민의 90%에게 1인당 10만원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰은 다음 달 22일부터 오는 10월 31일까지 신청을 받는다.

행안부 관계자는 “상위 10%를 어떻게 제외할 것인지 그 기준을 계속해서 심도 있게 논의하고 있다”며 “9월 둘째 주께 기준을 확정해 발표할 계획”이라고 말했다.

2차 소비쿠폰 지급 기준에는 고액 자산가 제외 기준, 1인 가구 및 맞벌이 가구에 대한 특례 적용 여부 등이 포함될 것으로 보인다.