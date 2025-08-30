48년 문 연 청량리 시장, 총 9만평 규모로 국내 최대 시장 시설 노후화 개선으로 도로 폭 넓히고 스카이워크 조성 계획

[헤럴드경제=손인규 기자] 국내 1호 시장이자 국내 최대 규모의 청량리 시장이 변하고 있다. 노후화된 시설을 개선해 도로 폭을 넓혔고 시설 현대화 사업도 진행 중이다. 향후 2층에 보행 통로를 만들어 청량리 주변 9개 시장을 연결하는 계획도 갖고 있다.

동대문구는 지난 27일 청량리 전통시장에서 간담회를 통해 향후 시장 개선 계획을 소개했다.

청량리역 주변에 있는 청량리 시장에는 총 9개의 시장이 조성돼 있다. 1948년에 국내에서 가장 처음으로 문을 연 청량리 전통시장부터 60년에는 경동시장, 청량리청과물시장, 청량리종합시장, 서울약령시장이 개장했다. 이후 동서시장, 농수산물시장, 종합도매시장이 문을 열며 청량리 시장에는 총 2300여개의 점포가 들어서 있다. 여기에서 일하는 상인만 1만2000여명에 달한다.

이필형 동대문구청장은 “청량리 시장 규모는 총 9만평(29만㎡)으로 국내 최대 규모의 시장”이라며 “세계 어느 곳을 가도 이만한 규모의 시장을 찾기는 쉽지 않다”고 말했다.

실제 청량리 시장에는 평일 하루 3만명, 주말이면 10만명이 찾고 있다고 한다. 특히 지난해 10월에는 가수 성시경이 운영하는 유튜브 채널의 한 코너 ‘먹을텐데’에서 2차례, 동대문구 전통시장이 소개되기도 했다. 통닭거리, 손칼국수 등이 큰 화제를 모았다.

하지만 청량리 시장 역시 다른 재래시장이 겪고 있는 문제점을 안고 있다. 시설의 노후화로 인한 화재 위험, 비좁은 통로에 따른 교통 불편 등이 꾸준히 지적돼 왔다.

이에 동대문구가 적극적으로 나서며 환경 개선 사업을 진행 중이다. 가장 먼저 한 사업이 통행로를 넓혀 이용객의 불편을 줄인 것이다.

이 구청장은 “전에는 두 사람이 나란히 걷기 힘들 정도로 통행로가 좁았다”며 “거리가게(노점)를 정비하며 이제는 두 대의 차가 오고 갈 수 있을 정도로 통로가 넓어졌다”고 말했다.

동대문구는 통행에 방해가 되는 거리가게 정비를 위해 서울시 자치구 최초로 거리가게 실명제를 실시했다. 이에 거리가게 578개소 중 44%에 해당하는 254개소를 정비했다.

다음으로 추진 중인 사업은 시설현대화 사업이다. 이미 2019년 경동시장 3층에 청년마켓몰과 옥상에 야시장을 만든 동대문구는 9개 시장을 하나로 연결한다는 계획을 세우고 있다. 지금은 각 시장이 따로따로 떨어져 있어 연결성이 부족했는데 2층 공간에 스카이워크(옥상길)를 조성해 길을 걷거나 쉬다가 원하는 시장에 가서 쇼핑할 수 있도록 할 예정이다.

이 구청장은 “이렇게 많은 사람이 다니는 시장인데 지금은 앉아서 커피 한 잔 마시며 쉴 수 있는 공간이 없다”며 “스카이워크를 만들어 누구나 찾고 싶고 머물고 싶은 시장으로 만들겠다”고 말했다.

청량리역 일대는 2024년 국토부의 공간혁신구역 선도사업 후보지로 선정됐다. 이에 청량리역뿐만 아니라 일대 시장도 혁신적인 공간으로 바뀔 것으로 기대된다.

다만 지난해 서울시의 투자 심의위원회에서 몇 가지 개선사항이 지적되며 현재 투자 확정이 미뤄지고 있다.

이 구청장은 “내년 열릴 투자심의위원회를 직접 찾아 청량리 시장이야말로 디자인 혁신 시장으로 거듭날 최적의 장소라는 걸 설명하고 설득할 것”이라며 “새로 명명한 ‘마켓몰청량’을 반드시 글로벌 넘버원 전통시장으로 만들어 내겠다”고 말했다.