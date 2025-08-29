현장개선·안전품질 등 6개 부문 6개 팀 출전...은상 3개, 동상 3개 수상 달성 빅데이터 기반 전동차 정비 개선 등 시민·작업자 안전 위한 자주적 노력 결실 우수성 검증된 개선 활동 조직 전반에 확대 적용, 안전·서비스 품질 향상 가속화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사가 또 한 번 품질혁신 DNA가 조직문화로 뿌리내리고 있음을 입증했다.

서울교통공사(사장 백호)는 지난 25일부터 29일까지 제주국제컨벤션센터에서 열린 제51회 국가품질혁신경진대회에서 혁신적 품질 활동의 우수성을 인정받아 6개 분야 6개 참가팀 전원이 수상의 영예를 안았다고 밝혔다.

공사는 지난해 분야별 6개 팀이 모두 대통령상에 이름을 올리는 역대 최고의 성적을 거둔 데 이어, 올해도 이를 재현했다.

제51회 국가품질혁신경진대회는 산업통상자원부 국가기술표준원과 제주특별자치도가 공동 주최하고 한국표준협회가 주관했다.

이번 국가품질혁신경진대회에서 공사는 6개 부문(현장개선, 안전품질, 빅데이터·AI, ESG, 신제품개발(NPD), 연구성과) 6개 팀이 출전했다. 6개 팀은 앞서 서울시 지역 예선에서 최우수 분임조 5개 팀, 우수 분임조 1개팀으로 선정되며 기대를 모았다.

17개 시·도에서 예선을 거친 316개 분임조와 치열하게 경쟁한 공사 참가팀은 지하철의 안전성 향상과 현장 개선의 탁월성을 인정받아 은상 3개, 동상 3개를 수상하는 쾌거를 달성했다.

은상을 수상한 팀은 ‘정참시’(빅데이터ㆍAI 분야, 빅데이터 기반 전동차 정비 개선, 방화차량사업소), ‘도·전 넘버원!’(안전품질 분야, 전차선로 작업사다리 개선, 전기1사업소), ‘스위스 치즈’(신제품개발(NPD) 분야, 신호장애 신속 조치를 위한 접점저항 측정기 개발, 신호1사업소)다.

동상을 수상한 팀은 ‘테크닉매니저’(ESG 분야, 승강장안전문 개선으로 안전사고 예방, 기술계획처), ‘장암 퓨쳐스’(현장개선 분야, PCB수선 공정 개선, 도봉차량사업소), ‘응답하라! 1989’(연구성과 분야, 전력케이블 절연 파괴 예방 시스템 연구, 전기1사업소)다.

공사는 이번 대회를 통해 검증된 우수한 개선 활동을 조직 전반으로 확산시켜, 지하철 안전성과 서비스 품질 향상을 가속화한다는 방침이다.

한영희 기획본부장은 “2011년부터 15년 연속 국가품질혁신경진대회에 출전하며 품질혁신의 저력을 축적해 온 우리 공사가 올해도 전원 수상이라는 결실을 맺을 수 있었던 것은 직원들의 자주적이고 열정적인 개선 활동이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 현장 중심의 품질혁신 활동을 적극 지원해 시민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 교통서비스를 실현하겠다”고 말했다.