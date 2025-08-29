[헤럴드경제=차민주 기자] “손흥민이 아니라고?”

언뜻 보기에 둘 다 손흥민 선수 같지만, 사실 오른쪽은 구글 제미나이에 탑재된 AI 모델 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과물이다. 구별하기 어려울 정도로 원본과 비슷하게 구현해 냈다.

정보기술(IT) 업계를 뒤바꿀 게임체인저로 주목받던 AI 모델 ‘나노바나나’의 출처가 구글인 것으로 밝혀졌다. 나노바나나는 타 AI 모델 대비 압도적인 이미지 제작 기술을 갖춰 개발자 사이 화제가 됐다. 하지만 개발 출처가 분명하지 않아 업계 내 궁금증을 증폭시켜 왔다.

업계에 따르면 순다르 피차이 구글 최고 경영자(CEO)는 최근 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “구글 딥마인드가 만든 새로운 이미지 생성 및 편집 모델이 제미나이 앱에 공개된다”며 “이번 업데이트를 통해 나노바나나 모델이 앱에 통합됐다”고 밝혔다. 나노바나나의 공식 명칭은 ‘제미나이 2.5 플래시 이미지’다. 제미나이 앱 내 ‘이미지’ 기능을 통해 모든 이용자가 사용할 수 있다.

앞서 나노바나나는 지난 14일 AI 모델 평가 플랫폼 ‘LM아레나’에서 처음으로 공개됐다. 개발자들이 LM아레나가 제공하는 ‘대결 기능’을 통해 같은 프롬프트로 여러 AI 모델의 제작 이미지를 비교한 결과, 나노바나나의 기술력이 크게 앞섰다는 평이 이어졌다. 다만 정확한 개발 출처는 밝혀지지 않았다. 구글 내 개발자들이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 바나나 사진을 잇달아 올리면서, 그간 업계는 구글이 제작한 것으로 추측해왔다.

구글이 이번 제미나이 업데이트를 통해 나노바나나를 정식 탑재하면서, 나노바나나의 출처는 구글인 것으로 판명 났다. 이로써 업계에선 “앞으로 포토샵이 사라질 것”이라는 평가가 나온다. 제미나이 앱에 자연어로 프롬프트를 한 줄만 넣어도 전문가 수준의 이미지 제작이 가능하기 때문이다.

특히 그간 AI 이미지 생성 툴 사이 ‘약점’으로 여겨졌던 이미지 일관성 관련 성능을 대폭 끌어올렸다는 업계 분석이 이어지고 있다. 구글은 “같은 캐릭터나 제품을 다양한 환경에 배치하거나, 새로운 배경과 여러 각도에 둬도 이미지를 일관되게 생성할 수 있다”고 강조했다.

포토샵 개발사 어도비 또한 나노바나나의 파급력을 인지하고 대응에 나섰다. 어도비는 구글이 해당 모델을 출시한 당일, 자사 생성 AI 플랫폼 ‘파이어플라이’와 디자인 툴 ‘어도비 익스프레스’에서 구글의 새 이미지 생성 모델을 지원한다고 발표했다. 한 업계 관계자는 “어도비가 나노바나나의 기술력을 앞설 수 없다고 여겨 자사 플랫폼에 해당 모델을 삽입하기로 결정한 것으로 보인다”고 했다.

일반인이 몇 초만에 맨눈으로 구분이 어려울 정도의 AI 이미지를 제작할 수 있게 되면서, 딥페이크 등 AI 악용 범죄가 심화할 것이란 우려도 나온다. 미 IT 전문 매체 와이어드는“AI 생성 콘텐츠는 사람 뿐 아니라 자동 탐지 도구마저 속일 정도로 정교해졌다”며 “비용도 들지 않고, 거짓 이미지 생성도 쉽다 보니 딥페이크 범죄에 손쉽게 활용되고 있다”고 지적했다.

구글은 워터마크 삽입으로 딥페이크 범죄를 예방하겠단 입장이다. 구글은 “나노바나나를 활용한 모든 이미지는 눈에 보이는 워터마크와 신스IP 디지털 워터마크를 삽입해 AI 생성 이미지임을 표시하겠다”고 했다.