[헤럴드경제=나은정 기자] 대전 도로 한복판에 맥주 수백 병이 차량에서 쏟아져 깨지면서 아수라장이 됐으나 시민들의 신속한 대처로 30분 만에 복구됐다.

경찰에 따르면 29일 오전 10시 20분쯤 대전 중구 대사동 충무로 네거리에서 주류 운반 차량이 우회전하던 중 적재된 상자 20여 개가 도로 위로 쏟아지는 사고가 발생했다.

상자에는 맥주병이 가득 담겨있던 터라, 사고로 인해 맥주병 약 400여 개가 도로에 깨져 나뒹굴면서 일대 교통 혼잡이 빚어졌다.

깨진 맥주병이 도로를 뒤덮어 현장은 통행이 어려운 상태였지만 시민들의 빠른 대처로 문제는 빠르게 해결됐다.

사고를 목격한 대전시체육회 직원 10여 명이 사무실에서 넉가래와 빗자루 등을 챙겨 나와 도로를 청소했고, 인근 주민들도 힘을 보태며 사고 해결에 적극 동참했다.

경찰은 안전을 위해 도로를 통제하며 추가 사고를 방지하는 데 주력했다.

이들의 발 빠른 조치 덕분에 도로는 약 30분 만에 정리됐다.

경찰 조사 결과 사고는 주류 운반 차량 운전자가 우회전을 할 때 적재함에 쌓아둔 상자들이 제대로 고정되지 않아 발생한 것으로 확인됐다.

경찰은 사고를 낸 운전자에게 적재물 추락 방지 조치 위반으로 범칙금을 부과했다.

대전시체육회 관계자는 “사무실 창밖으로 사고가 난 것을 확인하고 직원들끼리 합심해 청소용품을 하나씩 들고 나가 치웠다”며 “공직 유관 단체로서 시민들이 불편함을 겪지 않길 바라는 마음에서 도움을 주기 위해 나섰고, 주변에 있던 시민분들도 같이 도와주셔서 신속하게 치울 수 있었다”고 말했다.