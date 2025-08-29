[헤럴드경제=장연주 기자] 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 과거 음주운전으로 적발돼 벌금형을 선고 받았을 당시, 혈중알코올농도가 ‘만취’ 수준인 0.187%였던 것으로 확인됐다.

29일 국회 교육위원회 소속 국민의힘 김민전 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면, 최 후보자는 2003년 10월17일 새벽 1시44분께 음주운전을 하다 대전시 서구 용문동의 한 도로에서 경찰에 적발됐다.

당시 최 후보자의 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 0.187%였다.

이 수치는 당시 도로교통법상 2년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금의 형에 해당했고, 최 후보자는 법원에서 벌금 200만원을 선고받았다.

2018년 개정된 현행 도로교통법은 혈중알코올농도가 0.03% 이상이면 음주운전에 해당한다. 2003년 기준으로는 0.05% 이상이다.

최 후보자는 당시 운전면허가 취소돼 다시 면허를 딴 것으로 전해졌다.

김민전 의원은 “혈중알코올농도 0.187%의 만취 상태로 음주운전을 한 것은 누구든 목숨을 앗아갈 수 있는 중범죄”라며 “교육계 모범이 돼야 할 교육감의 음주운전 이력은 국민 상식에 반하며, 더 나아가 장관 후보 자격을 무너뜨린 것”이라고 비판했다.