8월 31일 1박 2일 SCO 정상회의…푸틴·모디 참석 9월 3일 전승절 80주년 열병식…북중러 연대 과시

[헤럴드경제=김수한 기자] 중국은 오는 31일 상하이협력기구(SCO) 정상회의, 9월 3일 전승절 80주년 기념 열병식 등을 통해 우방국 정상들을 한 자리에 모은다.

시진핑 중국 국가주석은 이 행사를 통해 반서방 진영이 단합하고 중국이 주도하는 국제질서를 과시할 전망이다.

SCO 정상회의는 31일부터 1박 2일 일정으로 톈진에서 열린다. 이 회의에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 20개국 이상 정상과 10개국 이상 국제기구 대표단이 참석한다.

푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 오랜 친분을 과시했지만, 최근 들어 우크라이나 종전 협상이 지지부진한 가운데 갈수록 미러 관계가 악화하고 있다.

모디 총리 역시 미국의 경고에도 불구하고 러시아 원유 수입량을 유지하면서 미국으로부터 50%의 높은 상호관세를 적용받아 위기에 몰린 상태다.

미국은 기존의 아시아태평양 전략을 인도태평양 전략으로 명칭을 수정할 정도로 인도 외교에 공을 들였지만, 고율의 상호관세로 인해 모디 총리와는 회복할 수 없는 관계로 나아가고 있다.

미국과 이스라엘의 연합 공격으로 자국 핵시설 폭격을 당한 이란 또한 대표적인 반미국가 중 하나다.

이들 반미 성향 정상들이 이번 행사를 계기로 모두 한자리에 모이는 셈이다.

모디 총리는 최근 중국과 국경 갈등을 빚었지만, 7년 만에 중국을 방문하면서 양국 관계가 개선될지 주목된다. 다만, 모디 총리는 오는 9월 3일 열병식에는 불참하기로 해 미국을 의식하는 인도의 복잡한 속내가 감지된다.

중국 베이징에서 열리는 열병식에는 북한, 러시아, 이란, 미얀마 등 이른바 ‘격변의 축(Axis of Upheaval)’이라 불리는 권위주의 국가 정상들이 한자리에 모인다.

이날 행사를 통해 세계 질서를 재편하려는 시진핑 중국 국가주석이 글로벌 영향력을 더욱 강화할 것이라는 전망이 나온다.

로이터 통신은 이 행사에 대해 “세계에서 가장 강력한 제재를 받는 국가의 지도자들이 대거 참석한다”며 “이는 서방에 대한 단결을 보여줄 것”이라고 평가했다.

앞서 중국 외교부는 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 마수드 페제시키안 이란 대통령, 민 아웅 흘라잉 미얀마 최고사령관(대통령 대행) 등 26개국 정상이 전승절 열병식에 참석한다고 밝힌 바 있다.

2018년 3번, 2019년 1번 방중한 김 위원장에겐 6년 만의 방중이다. 또한 북·중·러 지도자가 한자리에 모이는 것은 탈냉전 이후 처음이다.

시진핑 주석은 열병식 당일 푸틴 대통령, 김정은 위원장과 톈안먼 망루에 올라 열병식을 사열한다.

일본 마이니치신문은 북한 최고 지도자가 다자 회의에 참석하는 것은 김 위원장 조부인 김일성 주석이 1980년 요시프 브로즈 티토 전 유고슬라비아 대통령 장례식에 참석한 이후 45년 만이다.

히라이와 슌지 일본 난잔대 교수는 “김 위원장이 ‘원 오브 뎀’으로 보일 우려가 있는 다자 외교의 장에 굳이 가는 것은 중국에 성의를 보이려는 것”이라며 “중국과 러시아 사이를 오갔던 냉전 시기처럼 대외 관계의 균형을 취하려는 의도가 있을 것”이라고 아사히신문에 말했다.

BBC는 “김 위원장이 처음으로 국제 다자무대에 나서는 이번 전승절 열병식은 중국 주도의 새로운 세계 질서를 추구하는 시 주석에게 외교적 승리가 될 것”이라고 전망했다.

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리도 참석해 이번 열병식은 시 주석이 동남아시아국가연합(아세안: ASEAN)에 대한 영향력을 과시하는 자리로도 활용될 수 있다.