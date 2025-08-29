[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포시 특수상황지역개발 3개 사업이 정부 신규 사업으로 최종 선정됐다.

김포시는 행정안전부에서 주관하는 ‘2026년도 특수상황지역 개발사업’ 공모에서 ▷한강구간 경계철책 철거사업 ▷포내지구 지표수 보강개발사업 ▷민북지역 마을 기반시설 환경개선 등 3개 사업이 선정돼 국비 48억원을 확보했다고 29일 밝혔다.

특수상황지역 개발사업은 남북분단 및 지리적 여건 등으로 지역발전에서 소외된 접경지역 주민의 복지증진과 지역 균형발전을 촉진하기 위해 추진된다. 신규사업 선정 시 사업비의 80%가 국비로 지원된다.

한강구간 경계철책 철거는 군사적 목적에 따라 수십 년간 접근이 제한됐던 한강변을 시민들에게 개방하는 사업이다.

향후 친수공간조성을 통해 관광 자원화 가능성을 높이고 생태·문화공간으로 활용할 계획이다.

포내지구 지표수 보강개발은 매년 빈번해지는 집중호우 및 태풍 등으로 인해 침수 피해가 발생하는 월곶면 포내지구에 원활한 배수 체계를 구축하는 사업이다.

주택과 농경지의 침수 피해를 예방하고 주민의 안전을 확보하는 데 큰 효과가 있을 것으로 기대된다.

민북지역 마을 기반시설 환경개선은 하성면에 배수로 정비와 도로 재포장 사업을 시행해 재해 예방을 통한 농업 생산성 향상과 안전한 주민 통행로 확보를 위한 사업이다.

김병수 김포시장은 “이번 신규사업 선정으로 조만간 한강 개방의 가시적인 결과를 만들어 낼 수 있게 됐고 지역 균형발전에도 보탬이 됐다”고 말했다.