장동혁 국민의힘 대표 연찬회 마무리 발언

[헤럴드경제=안대용 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 29일 “열심히 싸우신 분들만 공천받을 수 있는 그런 시스템을 만들어내겠다”고 말했다.

장 대표는 이날 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 국민의힘 국회의원 연찬회 이틀째 마무리 발언에서 “선거에서 이기는 정당으로 만드는 것이 혁신의 출발이라 생각한다”며 이같이 언급했다.

장 대표는 “정치는 없는 길을 만들어가는 과정”이라며 “제대로 싸우려면 늘 있던 길로, 편한 길로 가는 것이 아니라 새로운 길을 만드는 노력을 해야한다고 생각한다”고 했다.

그러면서 “더불어민주당이 만들어놓은 전장에서 싸우는 것이 아니라 파괴적 생각으로 우리만의 전장을 만들어 우리의 싸움을 해야 할 것”이라고 했다.

장 대표는 “대안을 제시하고 이슈를 끌고 가는 민생정당으로 만들어내겠다. 전략을 가지고 싸우는 그런 정당으로 만들어내겠다”며 “그 중심에 제가 있는 것이 아니라 의원님 한 분 한 분이 계신다”고 했다.

이어 “저 혼자 싸울 수 없고 의원님들께서 지금보다 두 배, 세 배로 싸워주시는 것만이 잘 싸우는 정당으로 만드는 것이고 그게 혁신의 출발”이라며 “내가 먼저 싸우겠다는 마음이 없으면 우리는 늘 선거에서 패하는 정당으로 남게 될 것”이라고 했다.

또 “여러 의원님들이 제대로 싸우는 사람이 공천받는 시스템을 만들어달라고 하신다”며 “그러면서도 나만은 예외이기를 바란다. 예외없이, 싸우는 분들이 무대를 갖는 그런 정당으로 만들면 좋겠다”고 했다.

그러면서 “이번 연찬회가 제대로 된 정책정당, 민생정당으로 거듭나고 전략과 전술을 가지고 한 명도 빠짐없이 함께 싸우는 정당으로 나가는 자리가 될 것으로 믿는다”고 덧붙였다.