[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]박익성 교수(부천성모병원 신경외과)가 제22대 가톨릭대학교 부천성모병원장에 임명됐다.

박익성 신임 병원장은 1991년 가톨릭의과대학에서 석·박사 학위를 취득하고 2000년 3월부터 가톨릭의대 신경외과 교수로 재직 중이다.

2005년부터 2006년까지 미국 시애틀의 워싱턴주립대학에서 교환교수로 근무했다. 대한뇌혈관외과학회와 대한노인신경외과학회 회장을 역임했다.

특히 필수의료 붕괴 현실 속에서 응급중증 뇌혈관전국망 TFT위원장을 맡아 급성기 뇌졸중 환자의 신속한 치료를 위한 ‘국가 단위 뇌졸중 신속치료 전문가 네트워크’사업을 성공적으로 정착시킨 공로로 2023년 보건복지부 장관 표창을 수상하기도 했다.

국가심뇌혈관질환관리위원회 위원으로 활동하고 있는 박 병원장은 부천성모병원 QI위원장을 비롯해 20여년간 보건복지부에서 시행하는 의료기관평가인증 조사위원으로 활동해 오고 있다.

또한 부천성모병원 수련교육부장과 연구부원장을 역임하는 등 교육과 연구 전반에서 오랜 기간 리더십을 발휘해 왔다.

박 병원장 취임식은 9월 3일 개최될 예정이다. 임기는 2025년 9월 1일부터 2년이다.