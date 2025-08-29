수도권 19% ↓, 전국 13% ↓ 대출규제 여파…미분양 2.7만채

6·27 대출규제 영향으로 지난달 서울 아파트 매매거래량이 전월 대비 22%가량 감소한 것으로 나타났다. 수도권 전체 주택 매매거래량도 19% 줄었다.

29일 국토교통부가 발표한 ‘2025년 7월 주택통계’에 따르면 지난달 전국 주택 매매량은 6만4235건으로 전월(7만3838건) 대비 13.0% 감소, 전월세 거래는 24만3983건으로 같은 기간 0.7% 증가했다. 수도권 매매거래는 3만4704건으로 전월(4만2967건) 대비 19.2% 감소, 비수도권은 2만9531건으로 6월 3만871건에 비해 4.3% 줄었다.

특히 서울 아파트 매매는 8485건으로 1만건을 넘겼던 전월(1만814건) 대비 21.5% 감소했다. 이는 ‘수도권 주택담보대출 한도 6억원 제한’을 비롯해 강도높은 규제 내용을 담은 6·27 대출규제가 시행된 결과로 풀이된다.

주택공급의 선행지표로 꼽히는 인허가·착공 물량의 경우 수도권 기준 전월 대비 증가했다. 지난달 수도권 착공은 1만78가구로 전년 동월(7888가구)과 비교하면 35.8% 늘었다. 다만 1~7월 누적 물량은 7만6339가구로 전년동기(7만9336가구) 대비 3.8% 감소했다.

서울 지역만 떼어놓고 보면 지난달 착공 물량은 642가구로 전년동월(1885가구) 대비 65.9% 감소, 1~7월 누적 실적은 1만3508가구로 전년동기(1만5056가구) 대비 10.3% 줄었다. 비수도권 7월 착공은 1만692가구로 전년동월(8136가구) 대비 31.4% 증가했다.

인허가 물량은 수도권 기준 지난달 9879가구로 전년동월(9206가구) 대비 7.3% 늘었다. 1~7월 누적 실적은 8만3838가구로 지난해 같은 기간(6만9467가구) 대비 20.7% 증가했다. 서울은 7월 인허가 물량이 4089가구로 전년동월(3375가구) 대비 21.2%, 7월 누적 실적은 2만6987가구로 전년동기(1만6549가구) 대비 63.1% 늘었다.

비수도권 인허가는 감소했다. 7월 인허가 물량이 6236가구로 전년동월(1만2611가구) 대비 50.6% 감소, 7월 누적 실적은 7만733가구로 전년동기(10만2219가구) 대비 30.8% 줄었다.

분양 물량 또한 지난달 증가한 것으로 나타났다. 수도권 분양은 1만1939가구로 전년동월(6973가구)과 비교해 71.2% 늘었다. 1~7월 누적으로 보면 5만2925가구로 전년동기(5만7173가구) 대비 7.4% 줄었다.

한편 ‘악성 미분양’이라 불리는 준공 후 미분양은 6월(2만6716가구) 2만7000가구선 밑으로 하락했다가 지난달 2만7057가구로 1.3% 증가했다. 전체 미분양은 6만2244가구로 전월(6만3734가구) 대비 2.3% 줄었다. 수도권이 1만3283가구, 비수도권이 4만8961가구였다. 신혜원 기자