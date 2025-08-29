자산쏠림 해소·중기 자금조달 기대 9월 국회 통과 기대, 업계 준비완료

2년 넘게 표류했던 토큰증권 법제화가 이재명 정부 핵심 국정과제에 공식 포함됨으로써 추진력을 확보할 수 있을지 관심이 집중된다. 업계에선 토크증권 법제화가 원화 기반 스테이블코인, 가상자산 현물 상장지수펀드(ETF) 등 후속 디지털자산 관련 입법의 시금석이 될 것이란 평가도 나온다.

29일 금융투자업계에 따르면 토큰증권은 국정기획위원회는 ‘성장을 북돋는 금융혁신’이란 5대 국정목표 중 ‘디지털자산 생태계 구축’이란 23개 추진 국정과제에 토큰증권을 포함했다.

구체적으로 토큰증권은 ▷분산 원장 기반의 효율적 계좌 관리 ▷스마트 컨트랙트 활용이 가능한 토큰증권의 발행·유통 제도 도입을 명시해 건전한 디지털자산 생태계 조성을 목표로 하고 있다. 토큰증권이 국정과제로 채택된 배경으론 이재명 정부가 우선 해결하겠다고 밝힌 자산의 부동산 쏠림 현상을 해소할 주요 방안으로 활용할 수 있다는 점이 꼽힌다. 빌딩 등 큰 자본을 요구하는 자산을 분할 투자할 수 있도록 함으로써 일반 대중의 자산시장 접근성을 획기적으로 확대할 수 있다는 것이다.

토큰증권이 중소기업·스타트업의 새로운 자금 조달 수단으로 확장될 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다. 대출이나 벤처캐피털(VC) 외 조달 경로가 제한적이던 기업들이 콘텐츠·데이터·브랜드 같은 무형자산을 활용해 디지털증권을 발행할 수 있다는 점 때문이다.

지난 2년간 지지부진한 모습을 보였던 토큰증권 법제화도 국정과제 포함을 통해 실질적 동력이 제공될 전망이다.

토큰증권 법안은 국회 정무위원회 법안심사 제1소위에서 8월 본격적인 심사를 앞두고 있다. 민주당 강준현·민병덕·조승래 의원, 국민의힘 김상훈·김재섭 의원이 발의한 토큰증권 관련 법안 5건이 계류 중이다.

토큰증권 업계 관계자는 “민주당이 초당적 합의가 가능한 ‘여야 공통 민생법안’ 11개 과제에 토큰증권을 포함했다”면서 “여야 간의 정치적 갈등 속에서도 큰 이견이 없는 토큰증권 만은 8월 국회 정무위 법안심사 거쳐 빠르면 9월 본회의 통과를 기대한다”고 말했다.

금융권에서는 제도화를 앞두고 전면적인 준비가 완료된 상태다. 하나증권은 토큰증권 전문기업 바이셀스탠다드와 토큰증권 사업 업무협약을 체결했고, 미래에셋증권, 신한투자증권, NH투자증권, KB증권 등이 각각 차별화된 토큰증권 전략을 추진 중이다.

은행권에서는 NH농협은행을 중심으로 7개 은행이 참여한 ‘STO 컨소시엄’이 구성됐다. NH농협은행은 스마트팜 기반 토큰증권 직접 발행을 준비 중이고, 우리은행은 삼성증권·SK증권과 플랫폼 개발을, 신한은행은 신한투자증권과의 발행·유통 지원 사업을 추진하고 있다.

신범준 한국핀테크산업혐회 토큰증권협의회 회장은 “토큰증권은 제도적 인프라가 완비된 상태로, 법안만 통과되면 즉시 시장이 열릴 수 있다”며 “토큰증권은 단순한 금융상품 도입을 넘어, 한국이 글로벌 디지털금융 경쟁에 본격 진입하는 출발점이 될 것”이라고 말했다. 신동윤 기자