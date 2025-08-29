美 2분기 GDP 성장률 잠정치 3.3%…속보치보다 0.3%p ↑ “관세 부과·유예 반복하며 왜곡…GDP 실제경제 반영 제대로 못해” “3분기 관세 여파 반영되면 성장률 제자리걸음 수준으로 둔화할 것”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국의 2분기 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 3.3% 증가한 것으로 잠정 집계되면서 백악관에선 “노동절(9월 1일) 연휴를 앞두고 미국 국민들이 희망을 가질만한 긍정적인 경제 지표가 많이 나타나고 있다”고 자평했다. 이번 GDP 잠정 집계치의 배경이 인공지능(AI) 등 지식재산권 투자와 소비 지출이 주요 동력이었지만, 수입품에 대한 관세가 여전히 불확실성을 드리우고 있다는 평가다.

미 CNN방송은 2분기 GDP 잠정치가 증가한 것은 무역 요인과 소비자 지출 증가 영향이 크지만, 기저 동력은 둔화 조짐을 보이고 있다고 보도했다. 경제학자들은 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책이 유예 발표 등을 반복하며 수입 흐름을 왜곡해 GDP가 실제 경제 상황을 제대로 반영하지 못한다고 지적했다.

리서치 업체 포워드본즈 수석 이코노미스트 크리스토퍼 럽키는 “지난 분기의 성장률은 행정부 경제정책의 부산물일 뿐 착시 효과”라며 “3분기 관세 효과가 반영되면 성장률은 제자리걸음 수준으로 둔화할 것”이라고 말했다.

미국 보험사 네이션와이드의 금융 이코노미스트 오렌 클라치킨은 이날 보고서에서 “관세 충격의 초기 타격은 지나갔지만, 경제가 이미 탄력을 잃고 있다”며 “하반기 GDP 성장률은 1% 미만에 그칠 것으로 예상한다. 약화된 노동시장과 관세로 인한 인플레이션 상승이 연말까지 경제 활동을 제약할 것”이라고 내다봤다.

시티그룹의 이코노미스트 베로니카 클라크와 앤드루 홀렌호르스트도 “일부 분야를 제외하면 이번 잠정치에선 기초 수요가 둔화하고 있다는 사실이 바뀌지 않는다”며 “노동시장이 약화되고 관세 비용이 점차 활동을 압박하면서 성장세는 더 둔화할 것”이라고 분석했다.

美 2분기 GDP 성장률 잠정치 3.3%↑…예상치·속보치 상회

미 상무부는 28일(현지시간) GDP 성장률 잠정치는 3.3% 증가(직전분기 대비 연율)했다고 발표했다. 이는 지난달 발표한 성장률 속보치(3.0%)보다 0.3%포인트 상향 조정된 것이다.

이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(3.1%)와 블룸버그 전망치(3.1%)를 웃도는 수준이다. 1분기 성장률 잠정치(-0.5%)에 견줘 큰 폭으로 반등한 수치다.

미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률(계절조정)을 연간 성장률로 환산해서 GDP 통계를 발표한다.

미 상무부는 성장률의 반등한 것에 대해 수입 감소와 개인소비 증가가 영향을 줬으며, 투자 감소가 일부 상쇄 효과를 가져왔다고 밝혔다. 실제로 수출에서 수입을 뺀 순수출은 GDP 성장률에 가장 큰 기여도를 기록했다.

미국 경제 성장의 견인차 역할을 하는 소비 지출도 1.6% 증가해 속보치(1.4%)보다 상향 조정됐다. 기업 투자도 5.7% 증가해 속보치(1.9%)보다 높게 잡히면서 성장률 상향에 기여했다. 블룸버그에 따르면 운송장비 투자가 크게 늘었으며 지식재산권(IP) 관련 투자가 4년 내 최고 상승폭을 기록했다.

민간지출 1.9%, 속보치보다 상향…AI 투자도 성장 견인

미국 경제 수요의 기조적 흐름을 보여주는 민간지출(국내 민간 구매자에 대한 최종 판매) 증가율은 1.9%를 기록, 속보치보다 0.7%포인트 상향 조정됐다.

블룸버그통신은 “소비자와 기업이 트럼프 대통령의 무역 정책에 적응함에 따라 경제가 완만한 속도로 확대될 것”으로 전망했다. 네이비 연방 신용조합의 수석 이코노미스트 헤더 롱은 “소비가 예상보다 강했다는 점은 긍정적”이라며 “미국인들이 관세와 불확실성에도 불구하고 여전히 지출을 이어가고 있다”고 평가했다.

최근 몇 년간 AI 산업에서 메모리 반도체, 데이터센터 등에 대한 대규모 투자가 이뤄진 것도 경제 성장의 주요 동력으로 작용하고 있다.

이코노믹스의 북미 수석 이코노미스트 폴 애시워스는 미 월스트리트저널(WSJ)에 “AI 관련 투자가 기술 투자 붐의 구체적인 징후를 보여준다”며 소프트웨어 투자가 2007년 이후 가장 빠른 분기 성장세를 기록했다고 분석했다.