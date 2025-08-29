장동혁 “형식·의제 중요”…회동 제안에 선 긋기 국힘 “지지율 반전용 치적 홍보 쇼” 경계 “野 요구 수용 없는 만남은 병풍 역할 불과”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 만남 요청에 “형식과 의제가 가장 중요하다”며 일단 발을 뺀 것은 ‘치적 홍보 쇼’의 의도가 담겼다고 보고 들러리가 되지만은 않겠다는 의중인 것으로 풀이된다.

김민수 국민의힘 최고위원은 29일 오전 BBS 라디오 ‘금태섭의 아침저널’에서 “(이 대통령의 회동 요청은) 떨어지고 있는 지지율의 반전 효과를 노리는 쇼일 가능성이 있다”며 “이런 의도로 만난다면 장 대표가 가서 병풍 역할뿐이 안 된다”고 말했다.

최근 한일·한미 정상회담을 차례로 마치고 귀국한 이 대통령이 앞서 선출된 장 대표와의 만남을 적극적으로 추진하는 모양새다.

우상호 대통령실 정무수석은 지난 27일 국회를 찾아 장 대표를 예방한 자리에서 “이 대통령이 기회가 되면 (장 대표를) 적절한 날에 초대해 정상회담 결과를 말하고 싶다며 초대의 말을 전하라고 했다”고 말했다. 이어 28일 강유정 대통령실 대변인도 “이 대통령은 서울에 도착한 후 바로 우 수석에게 장 대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시했다”고 알렸다.

이에 장 대표는 “아직 공식적으로 제안받은 바, 보고받은 바가 없기 때문에 정식 제안이 오면 그때 검토하도록 하겠다”며 “형식과 의제가 가장 중요하다”고 반응했다.

장 대표는 전날 인천국제공항공사 인재개발원에서 열린 기자간담회에서 “여러 사람이 앉아 식사하고 덕담을 나누는 영수회담이라면 그것은 영수회담이라고 생각하지 않는다”며 “정식 제안이 온다면 어떤 의제를 가지고 회담을 할지 서로 협의한 다음 영수회담에 응할 것인지도 그때 결정하겠다”고 말했다.

전례를 보면 제1야당 지도부가 먼저 대통령에게 만남을 요구하는 것이 보다 일반적이다. 이 대통령은 더불어민주당 대표였던 2022년부터 윤석열 전 대통령에게 수차례 회담을 제안했지만 윤 전 대통령은 ‘범죄 피의자와의 면담은 부적절하다’는 취지의 입장을 고수하며 2년 가까이 응하지 않았다. 결국 윤석열-이재명 회동은 국민의힘의 제22대 총선 참패 직후이자 윤석열 정부 출범 720일 만인 지난해 4월 29일에 단 한 차례만 열렸다.

따라서 이 대통령의 이번 선제적인 회동 요청은 진심으로 대화의 문을 열려는 것보다는 본인에게 유리한 포지션으로 활용하려는 것 아니냐는 게 야권의 의심이다. 김 최고위원은 “(이 대통령이) ‘나는 윤 전 대통령과 다르다, 나는 포용을 한다, 나는 국민의 대통령이 되겠다’ 이런 것들을 (보여 주려는 것 아닌가)”라며 “사진 찍힘용, 병풍 역할뿐이 안 된다면 실질적으로 이용당해 주는 것이니 굳이 만날 필요가 없겠다는 생각이 든다”고 말했다.

국민의힘 입장에서는 혹시 만나게 되더라도 얻을 것이 분명히 있어야 한다는 것이다. 장 대표는 “막연히 일방적으로 홍보하는 자리가 아니라 국민들께 한미 정상회담에 대해서도 정확히 어떤 합의가 있었고 정확히 뭘 주고 뭘 받아 왔는지에 대한 분명한 설명이 있어야만 한다”며 “그 외에 야당이 제안하는 것들에 대해서도 일정 부분 수용할 수 있는 마음의 준비가 돼 있어야 영수회담의 의미가 있다고 생각한다”고 말한 바 있다. 국민의힘 관계자는 “여당의 입법 독주, 최교진 교육부 장관 후보자 등 인사에 대한 야당 입장을 적어도 어느 정도는 수용할 의지가 있어야 대화가 되지 않겠나”라고 덧붙였다.