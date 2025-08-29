응답자 10명 중 6명 한미 회담 긍정 평가

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 59%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다.

한국갤럽이 지난 26~28일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명에게 이 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 아니면 잘못 수행하고 있다고 보는지 물은 결과, 59%가 긍정 평가했고 30%는 부정 평가했다. 11%는 의견을 유보했다.

지난주 대비 직무 긍정률이 3%포인트 상승, 부정률은 5%p 하락했다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과 ‘외교’(21%), ‘경제/민생’(12%), ‘전반적으로 잘한다’(11%), ‘직무 능력/유능함’(7%), ‘추진력/실행력/속도감’, ‘전 정부 극복’(이상 5%), ‘소통’, ‘열심히 한다/노력한다’(이상 4%) 순으로 나타났다.

유권자 열에 여섯은 이번 한미 정상회담을 긍정적으로 평가했다. 이번 한미 정상회담의 우리나라 국익 도움 정도를 물은 결과는 ‘매우 도움됐다’ 32%, ‘약간 도움됐다’ 26%, ‘별로 도움되지 않았다’ 11%, ‘전혀 도움되지 않았다’ 13%로 나타났다. 18%는 의견을 유보했다.

한편 정당 지지도는 더불어민주당 44%, 국민의힘 23%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 2%, 지지하는 정당 없는 무당(無黨)층 25%로 나타났다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준), 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.