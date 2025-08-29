투자금융 분야 AX 가속화 위해 MOU 체결 네이버 ‘하이퍼클로바X THINK’ 모델 활용 챗봇 서비스로 투자자 실시간 문의 답변

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버클라우드는 금융 인공지능(AI) 전문기업 씽크풀과 투자금융 분야의 AI 전환(AX)을 가속하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양사는 이번 협력을 통해 AI와 클라우드 기술을 접목, 투자금융 산업의 경쟁력을 높일 것으로 기대하고 있다. 네이버클라우드는 안정적이고 확장성 있는 클라우드 인프라와 AI 기술 역량을, 씽크풀은 금융 AI 전문성과 투자 정보 분석 노하우를 기반으로 시너지를 창출한다는 방침이다.

이를 위해 네이버클라우드는 실시간 금융 데이터와 직접 연동할 수 있도록 텍스트-투-SQL(Text-to-SQL), 라우팅(Routing) 등의 기술을 적용할 예정이다. 아울러 AI 에이전트 서비스의 핵심 기술로 주목받는 ‘하이퍼클로바X 씽크(HyperCLOVA X THINK)’ 모델을 활용, AI 챗봇 서비스를 개발에 나선다. 이로써 투자자가 종목 정보, 기업 정보, 시장 동향 등에 대해 질문하면 실시간으로 답변을 제공하는 시스템을 구축한단 계획이다.

양사는 오는 10월 말까지 전체 시스템 개발을 완료할 방침이다. 이후 해당 설루션을 증권사·언론사 등에 구축 제공하고, 일반 투자자를 위한 서비스로도 선보인다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “금융 산업에서 클라우드와 AI의 도입은 새로운 고객 경험 제공은 물론, 수익성 제고와 비용 효율화·보안 강화에 이르기까지 전방위적 혁신을 이끄는 핵심 경쟁력으로 자리매김하고 있다”며 “금융 서비스에 특화된 AI 설루션을 제공해 증권사와 투자자 모두가 만족할 수 있는 금융 서비스 혁신을 이뤄내겠다”고 했다.

김동진 씽크풀 대표는 “AI 확산 속도가 빨라지고 있는 지금, 증권사와 투자자가 신뢰할 수 있는 맞춤형 AI 서비스를 제공하는 것이 목표”라며 “네이버클라우드와 함께 업계를 선도하는 금융 AI 생태계를 구축해 증권업계의 미래 혁신을 가속하겠다”고 했다.

한편, 네이버클라우드는 올 초 한국은행에 ‘뉴로클라우드 포 하이퍼클로바X’를 제공하는 등 금융 분야 AI 도입에 앞장서고 있다.