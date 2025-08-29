2022년부터 진행 70여개 파트너사 참석해 정보 공유

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데케미칼은 28일 잠실 롯데월드타워에서 환경 상생협력 촉진 및 동반성장 일환으로 ‘제5회 파트너사 환경세미나’를 개최했다고 29일 밝혔다.

롯데케미칼은 2022년부터 국내외 환경법규와 지속가능경영 트렌드를 공유하고 중소 파트너사들이 환경 규제에 효과적으로 대응할 수 있도록 세미나를 운영하고 있다.

이번 세미나에는 70여개의 파트너사가 참석, ‘지속가능 공급망 관리를 위한 환경법규 동향’을 주제로 환경개별법과 화평법(화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률) 등의 정보를 공유했다.

박인철 롯데케미칼 ESG(환경·사회·지배구조)경영부문장은 “공급망 내 환경, ESG경영 내재화, 친환경 광고 가이드라인 등 주요 국가에서 다양한 환경법규 및 정책을 단계적으로 법제화하거나 강화하고 있다”며 “기업의 대응도 날로 중요해지고 있는 만큼 환경세미나를 통해 파트너사와 함께 동반성장할 수 있도록 상생 협력해 나가겠다”고 말했다.