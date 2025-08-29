송파구 거마로9길, 차도와 보도 혼용 구간으로 안전사고 우려 커 ‘구민 안전 최우선으로’ 영풍초 통학로 보행환경 개선 완료 ▲보행로 신설 ▲안전펜스‧볼라드 설치 ▲어린이보호구역 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 어린이 보행 안전을 강화하기 위해 영풍초교 앞 통학로(거마로9길) 환경을 대폭 개선했다.

해당 도로는 ‘거마로9길’로 영풍초등학교 어린이들이 매일 이용하는 통행로임에도 불구하고 차도와 인도가 구분되지 않아 불법주정차가 상시 발생하는 등 학생과 주민들의 안전사고 우려가 제기되어 왔다.

이에 구는 영풍초 등하굣길 안전 확보에 나섰다.

서강석 송파구청장은 “영풍초 앞 도로는 어린이들의 통학로인 만큼 사고 예방을 위해서는 보도와 차도의 명확한 구분이 필요하다. ‘어린이 안전’을 최우선으로 영풍초 통학로 보행환경 개선을 추진했다.”고 취지를 설명했다.

구는 현장 조사와 주민 의견을 청취하고, 서울시 및 서울시의회와 긴밀한 협력을 통해 특별조정교부금 3억 원을 포함한 시비 총 4억 원을 확보했다.

이에 따라 지난 8월 16일 영풍초 통학로 총 325m 구간을 대상으로 공사를 완료했다.

먼저, 보도가 없던 도로에 폭 2m의 보도를 신설했다. 보도를 따라 안전 펜스와 U형 볼라드도 설치했다.

또, 주 통학로인 거마로9길 125m를 비롯하여 거마로10길 20m, 거마로 180m 구간까지 ‘어린이 보호구역’으로 확대 지정했다. 차량 통행속도를 30km로 낮추고, 노란색 횡단보도 및 노란 발자국을 설치하는 등 보다 안전한 어린이 보행환경을 만들었다.

서강석 송파구청장은 “이번 영풍초 통학로 개선사업을 통해 주민과 어린이들의 안전사고 예방 효과를 기대한다”며 “앞으로도 ‘주민 안전을 최우선’으로 일상에서 마주하는 다양한 안전 위협 요소를 적극 개선하여 살기 좋은 송파, 안전한 송파를 만들어가겠다”고 전했다.

앞서, 서강석 구청장은 2022년 인수위 1호 민원으로 보인중·고등학교 통학로 개선사업을 추진, 2023년에는 잠실여고 앞 보차혼용 도로 보행환경을 개선하는 등 학생들의 등하굣길 안전 확보를 위해 힘쓰고 있다.