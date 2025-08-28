[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 지역경제 활성화, 주민복리 증진, 안전관리 강화을 위해 2025년도 제3회 추가경정예산(안)을 편성해 군위군 의회에 제출했다고 28이 밝혔다.

제출된 예산안은 기정예산액 대비 360억원(8.5%) 증가한 4590억원 규모로, 일반회계에 351억원 증액한 4568억원, 특별회계에 9억원을 증액한 22억원이다.

주요 편성사업은 도로·농업시설·지역개발 등 지역현안을 위한 시설사업비 105억원, 민생회복소비쿠폰지급 50억원, 군위농공단지 청년문화센터 건립 및 아름다운거리 조성사업 28억원 등이다.

또 재난안전관리 분야에 효령 중구리 상구보(가동보)설치사업 30억원, 위천 하천재해예방사업 11억원, 저수지 안전시설물 설치 5억원, 문화·체육분야에 삼국유사디지털헤리티지 사업비 10억원, 산성면 파크골프장조성사업 10억원도 포함됐다.

군이 제출한 이번 제3회 추가경정예산(안)은 군의회에서 예산결산특별위원회의 심의를 거쳐 다음달 10일 최종 확정될 예정이다.

김진열 군위군수는 “이번 추경예산안이 민생 안정과 경기회복의 마중물 역할을 하길 기대한다”며 “예산안이 확정되면 신속한 집행으로 지역경제 회복과 군민 생활 안정에 최선을 다하겠다”고 말했다.