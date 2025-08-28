연인 살해 40대…‘심신상실’ 주장에도 25년 이별 통보 이틀 뒤 살해 “심신미약” 주장했지만 1·2심 징역 25년 대법, 징역 25년 확정

[헤럴드경제=안세연 기자] 이별을 통보받고 2일이 지났을 때였다. 피해자가 연락을 받지않자 격분한 40대 남성 A(46)씨는 흉기를 들고 피해자가 근무하는 곳을 찾아갔다. 66차례 피해자를 찔러 살해했다.

A씨는 재판 내내 “심신 미약으로 인해 우발적으로 살해했다”고 주장했지만 받아들여지지 않았다. 본인을 말리던 목격자는 뿌리치기만 할 뿐 오직 피해자만 10분간 공격한 점이 참작됐다. 1·2심을 거쳐 대법원에서 징역 25년이 확정됐다.

심신상실 상태였다며 무죄 주장

이 사건은 지난해 7월, 강원도 동해시 송정동의 한 노래주점에서 발생했다. A씨는 이곳에서 근무한 종업원과 9개월가량 교제했다. 그러던 중 피해자에게 이별을 통보받자 살인을 결심했다. A씨는 피해자에게 “내가 널 포기못해”, “나 무시하지마세요” 등의 메시지를 보내며 격분했다.

A 씨는 범행 후 무면허 음주 상태에서 약 3km를 차를 몰고 달아났다. 2시간 30분 만에 동해의 한 공원에서 경찰에 붙잡혔다. 수사기관은 A씨를 살인, 음주운전, 무면허운전 등 혐의로 재판에 넘겼다. 재판 과정에서 A씨 측은 “범행 당시 정신과 약 복용 및 음주로 인해 심신상실 상태에 있었다”고 주장했다.

심신상실이란 심신미약보다 더 심각한 경우를 뜻한다. 정신적 장애로 판단 능력과 자신의 행동을 통제할 능력이 전혀 없는 상태를 뜻한다. 심신상실이 인정되면 책임 능력이 없었다는 이유로 무죄가 선고된다.

1·2심 이어 대법원도 징역 25년

1·2심은 A씨의 주장을 받아들이지 않았다. 징역 25년을 선고했다.

1심을 맡은 춘천지법 강릉지원 2형사부(부장 권상표)는 지난해 12월, 이같이 선고했다.

1심 재판부는 “A씨가 범행 전 지인에게 ‘피해자를 살해할 것’이라는 취지로 말했다”며 “범행 도구를 준비해 정확히 범행현장으로 이동한 뒤 벗어난 점 등을 고려했을 때 심신장애를 인정할 수 없다”고 밝혔다.

양형 이유에 대해선 “피해자가 맨손으로 흉기를 잡으며 저항했음에도 범행도구를 바꿔가며 피해자를 무자비하게 찔렀다”며 “범행 수법이 극도로 잔혹하다”고 판시했다.

2심의 판단도 같았다. 2심을 맡은 서울고법 춘천재판부 형사1부(부장 이은혜)도 지난 5월, 징역 25년을 선고했다.

2심 재판부는 “피해자가 느꼈을 신체적·정신적 고통은 감히 상상할 수 없을 정도로 극심했을 것으로 보일 뿐만 아니라 피해자는 자신의 삶을 정리할 겨를도 없이 허망하게 삶을 마감했다”고 짚었다.

이어 “피해자 유족들로부터 용서받지 못했고 진심으로 용서를 비는 등 피해를 조금이라도 위로하고자 하는 노력을 찾아볼 수 없다”며 “음주 상태의 폭력 범죄, 음주운전 등 여러 차례의 전과가 있음에도 불구하고 또다시 범행을 저질렀다”고 양형의 배경을 밝혔다.

A씨는 대법원에 상고하며 ‘심신상실’을 거듭 주장했지만 받아들여지지 않았다.

대법원의 판단도 원심(2심)과 같았다. 대법원 3부(주심 대법관 이흥구)는 “원심에 법리를 오해한 잘못이 없다”며 징역 25년을 확정했다.