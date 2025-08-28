민투심, 1조원 규모 민투사업 심의 및 의결 AI·신재생에너지 등 신유형 민투사업 발굴

[헤럴드경제=양영경 기자] 화성~오산 고속화도로를 비롯해 도로·환경 분야 4개 민간투자사업이 본격 추진된다.

기획재정부는 임기근 2차관이 28일 열린 ‘제3회 민간투자사업심의위원회(민투심)에서 이 같은 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

민투심은 먼저 총 9000억원 규모 3개 사업의 대상사업 지정 및 제3자 제안공고안을 의결했다.

화성~오산 고속화도로 민간투자사업(BTO-a)은 화성시 향남읍 행정리와 오산시 금암동 구간 13.3㎞를 연결하는 왕복 4차로의 자동차 전용도로를 건설하는 사업이다. 이번 사업 추진에 따라 통행시간 30분 단축, 물류 수송 효율성 제고, 서해선~경부선~SRT를 잇는 철도 연계 도로망 신설 등 수도권 남부 교통 여건이 개선될 것으로 정부는 내다봤다.

울릉군 하수처리시설 임대형 민간투자사업(BTL)은 울릉읍 내 하수관로(38.7㎞) 및 하수처리시설을 신설하는 사업이다. 현재 울릉군 내 하수의 상당 부분은 개별 정화조에 의해 처리되고 있다. 이번 사업으로 대용량 하수처리장이 신설되면 주민 생활환경 개선, 관광객 수요 대응, 해양 유입 오염원 원천 방지 등의 효과가 기대된다고 정부는 설명했다.

석수 하수슬러지 처리시설 민간투자사업(BTO-a)은 기존 안양 제2(석수) 하수처리시설 부지 내에 하수슬러지 및 협잡물을 처리하기 위한 건조·소각시설을 건립하는 사업이다. 현재 안양시는 수도권 매립지 활용 또는 외부 민간 위탁을 통해 하수슬러지 및 협잡물을 처리하고 있다. 관내 자체 처리시설을 확보하면 하수슬러지를 안정적으로 처리하는 동시에 비용 절감 효과도 누릴 수 있을 것으로 예상됐다.

민투심은 이날 약 1000억원 규모 의정부시 하수관로 정비 임대형 민간투자사업(BTL)과 관련해 사업시행자 지정 및 실시협약안도 심의·의결했다. 기존 합류식 하수관로를 분류식으로 개량(7.9㎞), 방류 수질을 개선하는 방식으로 사업이 추진된다.

임 차관은 “도로·환경 등 전통적인 민자사업 외에도 인공지능(AI), 신·재생에너지 등 새로운 유형의 민간투자사업 발굴이 절실한 시점”이라며 “분야별 간담회 개최 등을 통해 조속한 시일 내 민간투자 활성화 방안을 마련할 것”이라고 말했다.