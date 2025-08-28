총보수 0.25%→0.07%로 분기 단위에서 월 단위로 분배 주기도 변화

[헤럴드경제=경예은 기자] NH아문디(NH-Amundi)자산운용은 ‘하나로(HANARO) 고배당’ 상장지수펀드(ETF)를 ‘HANARO K고배당’으로 상품 명칭을 바꾸고 총보수를 0.07%로 낮췄다고 28일 밝혔다.

HANARO K고배당 ETF는 지난 2019년 상장된 국내 고배당주에 투자하는 펀드다. NH아문디자산운용은 국내 주식에 집중투자하는 ETF라는 것을 투자자들이 직관적으로 알 수 있도록 기존 HANARO 고배당에서 명칭을 바꿨다.

기초지수는 ‘에프엔가이드(FnGuide) K고배당 지수’다. 해당 지수는 코스피·코스닥 상장 종목 가운데 3년 이상 연속 배당을 실시하고 배당 규모가 줄어들지 않은 기업 중 배당수익률이 가장 높은 40개 종목으로 구성된다.

상품 상장 이후 매년 분배금도 꾸준히 늘었다. 연간 분배금은 ▷2020년 365원 ▷2021년 400원 ▷2022년 505원 ▷2023년 525원 ▷2024년 555원 ▷2025년(1~7월 누적) 650원으로 증가하며 매년 상승 추세를 이어가고 있다.

ETF 명칭 변경과 함께 보수 인하도 단행했다. NH아문디자산운용은 투자자들의 장기 투자 시 비용 효율성이 높아질 수 있도록 총보수를 기존 0.25%에서 0.07%로 인하했다. 이는 국내 주식형 고배당 ETF 중 최저 수준이다. 아울러 분배주기도 기존 분기 단위에서 월 단위로 전환한다.

김승철 NH아문디자산운용 ETF투자본부장은 “최근 정부의 자본시장 선진화 정책으로 국내 배당주 투자 환경이 크게 개선되고 있다”라며 “HANARO K고배당 ETF는 배당수익률뿐만 아니라 배당 성장성과 지속성까지 고려한 상품으로 이번 보수 인하를 계기로 장기 투자 수단으로서의 매력이 더욱 높아질 것으로 기대한다”라고 말했다.