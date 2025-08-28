서울고등학교 6곳 동시다발 ‘일본 변호사’ 테러 협박 서울교육청 “귀가조치 여부 학교에서 판단해 결정”

[헤럴드경제=김용재 기자] 28일 하루에만 서울 소재 고등학교 총 6곳에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 전송돼 학생들이 긴급 귀가하는 등 소동이 빚어졌다.

서울시교육청과 서울경찰청 등에 따르면 관내 고등학교 6곳(서울고·한성과학고·경기고·영등포고·대일외고·이화여고)을 대상으로 한 폭발물 설치 협박 팩스 신고가 접수된 상태다.

해당 팩스 내용에는 “여러 곳에 고성능 폭탄을 설치했고 진짜로 폭파하겠다”라는 내용이 한글과 영어로 적혀 있는 것으로 전해진다.

이에 서울 강남에 있는 한 고등학교에서는 오전 9시 48분 공지를 통해 “본교를 비롯한 다수의 학교에 폭탄테러 협박 팩스가 왔다”라면서 “교내 수색과 학생 안전 예방 차원에서 현재 시간부로 모든 학생에 대해 귀가조치를 실시했다”라고 밝혔다.

교육청은 이와 관련해 “최근 사이 초등학교와 중학교에도 비슷한 테러 협박 팩스가 접수되고 있어 유의하고 있다”라면서 “학생들 귀가조치 여부는 경찰과 소방서 학교 출동 이후 학교에서 판단하여 결정하고 있다”라고 설명했다.

경찰에 따르면 협박 팩스는 최근 이어지고 있는 일본 변호사 명의를 사칭한 폭발물 협박 글과 같아 동일범의 소행으로 예상된다.

해당 팩스 모두 일본어와 영어가 병기돼 있었고, ‘가라사와 다카히로’라는 일본 변호사의 이름이 적힌 것으로 파악됐다.

일본 변호사 사칭 폭발 테러 협박 사건은 지난 2023년 8월 시작돼 지난 25일까지 총 48건 발생했다. 지난 27일까지 포함하면 51건에 달한다.

지속된 폭발물 협박 사건으로 경찰력 낭비를 비롯해 여러 사회적 문제가 발생하고 있기에 경찰은 허위 협박 신고로 공권력이 낭비되는데 대해 가이드라인을 세우겠다는 방침이다.