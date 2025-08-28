기업 100곳 지자체 5곳 38개 유관기관 참여
[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 내달 16일 창원컨벤션센터에서 ‘2025 경남 일자리 종합박람회’를 개최한다고 28일 밝혔다.
경남도와 고용노동부가 공동 주최하고 경남투자경제진흥원이 주관하며, 창원시·진주시·거창군·산청군·합천군 등 5개 시군과 경남지방중소벤처기업청, 경남동부보훈지청, 경남테크노파크, 대학일자리센터, 경남경영자총협회 등 38개 유관기관이 참여한다.
누리집에서는 기업 정보와 박람회 안내, 취업 지원 서비스를 제공하며, 구직자는 이력서 등록 후 사전 면접 신청과 부대행사 참여를 신청할 수 있다. 특히 9월 9일부터는 원하는 기업 면접을 사전 예약할 수 있어 행사 당일 원활한 채용 상담과 면접 진행이 가능할 것으로 기대된다.
박람회에는 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, LG전자, 케이조선, 한화엔진 등 도내 주요 대기업을 비롯해 중견·중소기업, 공공기관 등 100여 곳이 참가해 구직자와 직접 만나 채용 상담을 진행한다. 이와 함께 채용전형 설명회, 현직 인사담당자와의 토크콘서트, 취업 특강 등 다양한 프로그램이 마련됐다.
또한 정책체험관 ‘잡(job)스토어24’에서는 정부와 경남도의 고용 정책을 쉽고 재미있게 체험할 수 있도록 꾸몄다. 증명사진 촬영, 직무 MBTI, 퍼스널컬러 진단, 면접 메이크업, 지문적성검사 등 다양한 이벤트관도 당일 운영된다.
황주연 경남도 산업인력과장은 “이번 박람회는 실질적인 채용계획을 가진 도내 우수기업이 대거 참여해 청년부터 중장년까지 폭넓게 채용 기회를 제공할 것”이라며 “취업을 희망하는 도민들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.
ook967@heraldcorp.com