국수본 보이스피싱 예방 영상 5편 제작 지난 7월까지 피해 발생건수 1만4707건 기관사칭·대출빙자·악성 앱 경각심 필요

[헤럴드경제=김도윤 기자] 근절되지 않고 오히려 신기술을 등에 업고 진화하는 보이스피싱. 경찰청 국가수사본부(국수본)는 보이스피싱 예방 영상을 제작하고 홍보에 나섰다.

28일 국수본이 경찰청 유튜브 채널을 통해 공개한 5편의 영상은 ‘짜여진 각본의 주인공이 되지 마세요’라는 키 메시지(Key-message)로 제작됐다. 보이스피싱 범죄의 전형적인 수법과 시나리오를 영상으로 보여주며 치밀하게 설계된 각본의 피해자가 되어서는 안 된다는 메시지를 담았다.

영상 5편은 각각 ▷1편 기관사칭 ▷2편 대출빙자 ▷3편 전화가로채기 어플리케이션(앱) ▷피해자 감시 앱 ▷5편 민생회복 소비쿠폰 악성 앱을 각각 다룬다.

1편에는 박성주 국수본부장이 직접 출연했다. 자신의 취임식 도중 카드배송원과 검사를 사칭하는 피싱 전화를 받는 상황을 연출했다. 경찰 수사를 총괄하는 책임자도 보이스피싱의 표적이 될 수 있다는 메시지를 담았다.

범죄조직은 조작된 상황을 치밀하게 연출하면서 피해자를 단계적으로 보이스피싱 시나리오에 끌어들인다. 진짜처럼 꾸며진 사칭 사이트와 피해자의 인적 사항이 담긴 서류를 제시하고 ‘악성 앱’ 등 첨단기술을 동원한다. 악성 앱은 최근 벌어지는 보이스피싱 범죄의 핵심 장치다. 피해자가 외부와의 연결을 차단한 채 범죄조직의 지시에만 따르도록 만든다. 휴대전화에 악성 앱이 설치되는 순간 ▷통화 가로채기 ▷휴대전화 내 정보 탈취 ▷백신 앱 삭제 ▷카메라·위치정보·마이크 기능 탈취 등이 활성화된다.

심리적 조작을 당한 피해자는 자신의 의지로 직접 금융거래를 수행할 수기 때문에 제도적·기술적 대응만으로는 완벽한 차단이 어렵다. 경찰이 시민들이 보이스피싱 범죄에 대한 경각심을 갖추도록 하는 홍보가 필요하다고 본 까닭이다.

박성주 본부장은 “누구에게나 ‘나도 모르는 사이’에 휴대전화에 악성 앱이 설치되어 피해에 노출될 우려가 있다”며 “국민 개개인의 각별한 주의를 기울여 달라”고 당부했다.

보이스피싱은 좀처럼 줄어들지 않는다. 국수본에 따르면 올해 7월까지 보이스피싱 발생 건수는 1만4707건, 피해액은 7766억원이다. 작년 같은 기간과 비교해 발생 건수가 25% 늘고 피해액도 2배 가까이 증가했다. 이 가운데 금융감독원·검찰 등을 사칭하는 ‘기관사칭형 보이스피싱’ 유형으로 비롯된 피해액은 전체의 75%(5867억)를 차지했고 건당 평균 피해액은 7554만원이다.

또 다른 유형인 ‘대출빙자형 보이스피싱’은 제도권 금융에서 정상적인 대출을 받기 어려운 서민들을 노려 저금리 대환대출을 미끼로 돈을 편취한다. 주로 경제적 활동이 활발한 40~60대의 피해가 80%를 차지했다.