IM뱅크·경남銀 등 7개 기관 참여 로봇·항공·바이오·해양 산업 지원

iM(아이엠)뱅크, 경남은행, 전북은행 등 6대 지역거점은행이 기술보증기금과 대한민국 기술주도 균형성장을 위한 생산적 금융지원 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

지난 27일 부산 기보 본점에서 열린 협약식에는 기보를 비롯해 iM뱅크, 경남은행, 광주은행, 부산은행, 전북은행, 제주은행 등 7개 기관이 참여했다. 협약에 따라 참여 기관들은 지역 벤처·스타트업을 공동 발굴하고 지역 대표 전략산업을 육성해 기술주도형 균형성장을 이끌어가기 위한 공동 협력체계를 구축한다.

기보의 보증서를 담보로 지역전략산업 기업에 대한 금융지원·투자·컨설팅 서비스 등을 제공하고 지역 산업 지원을 위한 정보 공유 네트워크 구축에도 나선다는 설명이다.

세부적으로 ▷로봇·첨단부품(대구·경북) ▷항공·우주(경남) ▷인공지능(광주) ▷해양·항만(부산) ▷제약·바이오(전북) ▷스마트관광(제주) 등 핵심 산업을 중심으로 대출(보증), 직·간접 투자, 지자체 협력, 정보공유 지원을 확대할 계획이다. 유혜림 기자