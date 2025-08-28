장동혁, 영수회담 제안 “野의견 수용돼야 의미” 선 긋기 국힘, 인권위원 부결 반발 본회의 퇴장·상임위 보이콧

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 신임 국민의힘 대표는 28일 정청래 더불어민주당 대표가 자신을 ‘윤(윤석열 전 대통령) 어게인’을 주창하는 세력이라고 공격한 것에 대해 “왜곡과 망상으로 점철된 정치 공세”라고 맞받았다. “이재명 정권을 끌어내리겠다”며 닻을 띄운 새 야당 지도부와 정부·여당 간 분위기가 초반부터 험악하게 조성되는 모양새다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “결론부터 말씀드리면 왜곡과 망상으로 점철된 정치 공세에 대해서는 굳이 제가 답할 필요가 없을 것 같다”고 말했다.

정 대표가 전날 페이스북을 통해 장 대표에게 공개 질의한 것에 대한 답변 성격이다. 정 대표는 “국민의힘에서 윤 어게인을 주창하는 세력이 지도부에 뽑혔다. 아래의 사항을 묻겠다”며 “윤석열에 대한 탄핵도 잘못이고, 윤석열에 대한 헌재 파면도 잘못이고, 윤석열의 비상계엄 내란은 잘 된 것이라고 주장하는가”라고 했다.

이에 장 대표는 “법사위원장 시절에 저희 국민의힘 의원들이 질의를 하거나 발언을 하면 늘 꼭 끼어들어서 깨알같이 질문을 해대던 그 모습이 다시 떠올랐다”며 “질문을 보고 빵 터졌다. 전당대회를 거치면서 여러 가지로 피로가 쌓였는데 하여튼 웃음을 주시고 피로를 풀어 주신 데 대해서 감사하게 생각한다”고 비꼬았다.

그는 “앞으로도 더불어민주당 당대표의 격에 맞는, 그리고 정치를 복원하기 위한 의미 있는 질문에 대해서는 저도 성실하게 답변하도록 하겠다”며 “그렇지만 민주당의 이런 선동이나 왜곡, 악의적인 프레임에 대해서는 당당히 맞서서 국민들께 그 부당함을 알려 나가도록 하겠다”고 강조했다.

장 대표는 일본·미국 순방에서 돌아와 영수회담을 제안한 이재명 대통령 측과도 신경전을 벌이고 있다. 우상호 대통령실 정무수석은 전날 당선 축하 인사차 장 대표를 예방한 자리에서 “이 대통령께서 적절한 날 (장 대표를) 초대해 (한·미, 한·일) 정상회담 결과를 말씀드리고 싶다는 초대의 말씀을 전하라고 하셨다”고 말했다. 이에 장 대표는 “야당의 이야기가 충분히 수용되는 만남이 진행돼야지, 단순한 만남은 큰 의미가 없는 것 아니냐”고 답했다고 최은석 국민의힘 수석대변인은 전했다.

장 대표는 국회 본회의에서 국민의힘이 추천한 국가인권위원 선출안이 민주당 반대로 부결된 것에 대해 대통령실에 항의하기도 했다. 장 대표는 “안타깝게도 우 수석이 난(蘭)을 들고 오는 와중에 국회 본회의장에서는 난(亂)이 일어났다”고 했다.

송언석 원내대표는 이날 최고위회의에서 “(민주당이) 부결시킨 이유는 누군가의 변호인이었다는 점이다. 변호사가 누군가를 변호한 사실이 공직자로서 결격 사유라면 페스카마호 선상 살인범을 변호한 문재인 전 대통령은 결격 아닌가”라며 “모녀 살인범 조카를 변호한 이 대통령은 대통령 자격이 있다고 생각하시나”라고 지적했다.

송 원내대표는 “국민의힘은 국회의장과 여당 원내 지도부의 사과와 반성 없이는 향후 정기국회 주요 일정에 협조하기 어렵다는 점을 다시 한번 밝힌다”고 덧붙였다. 국민의힘은 전날 본회의장에서 퇴장한 후 국회 일정도 전면 보이콧을 선언하며 예산결산특별위원회와 여성가족위원회, 과학기술정보방송통신위원회 등 상임위에 모두 불참했다. 당 지도부는 9월 정기국회까지 보이콧을 이어 갈지 여부를 28∼29일 의원 연찬회에서 논의할 계획이다.