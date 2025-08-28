ALL·ON 카드 2종 출시 연회비 2만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 고객이 원하는 혜택을 직접 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT 카드’ 2종을 선보였다고 28일 밝혔다.

‘삼성 iD SELECT 카드’ 2종은 생활비 영역에서 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT ALL’, 주 소비처에서 주말 2배 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT ON’으로 구성되어 있다. 2종 모두 카드를 발급할 때 원하는 혜택을 선택할 수 있고, 카드를 이용하면서도 매월 혜택을 변경할 수 있다.

먼저 ‘‘삼성 iD SELECT ALL’은 고정비업종 선택 할인, 생활소비업종 선택 할인 혜택을 제공한다. 고정비업종 선택 할인은 ▷아파트 관리비·통신요금 10% ▷교육비 10% ▷국내 전 가맹점 0.7% 할인 중 한가지를 선택하면 된다. 생활소비업종 할인에서는 ▷음식점·편의점·할인점·주유 7% ▷온라인쇼핑·배달앱·병원·약국 7% 할인 중 한가지를 선택할 수 있다. 기본 할인으로는 ▷해외 2% ▷다이소·여행·도서·와인 5% ▷디지털콘텐츠·온라인멤버십 50% 할인을 제공한다.

‘삼성 iD SELECT ON 카드’ 고객은 3가지 선택지 중 원하는 혜택을 고를 수 있다. 먼저, ▷외식 5% ▷온라인패션·쇼핑몰 5% 할인 혜택에 대해 2가지 선택지를 제공한다. 소비패턴에 따라 주말에 많이 쓰는 영역을 선택하면, 해당 영역에서는 주중에는 5%, 금요일부터 일요일까지는 2배인 10% 할인을 받을 수 있다. 온라인 소비에 집중하는 고객은 ▷온라인 간편결제 1% 할인 선택도 가능하다. 기본 할인 혜택은 ▷해외 2% ▷배달앱·커피전문점·택시·카셰어링 5% ▷구글플레이·앱스토어·디지털콘텐츠 50% 할인이다.

두 카드의 전월 실적 및 한도, 혜택 가맹점 등은 삼성카드 홈페이지와 앱, 그리고 모니모를 통해서 확인 가능하며, 국내전용·해외겸용(Mastercard) 모두 연회비는 2만원이다.

삼성카드 관계자는 “삼성 iD SELECT 카드는 고객이 자신의 소비 턴에 맞춰 혜택을 선택할 수 있도록 설계된 것이 특징”이라고 말했다.