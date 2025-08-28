김건희 29일 기소 전 마지막 소환조사 특검, 도이치 주가조작 의혹 조사 방침

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사와 관련한 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 29일 김 여사를 불러 조사한다. 특검은 기소하겠다고 예고한 만큼 김 여사에 대한 사실상 마지막 소환 조사다.

김 여사는 28일 오전 10시 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에 마련된 사무실에 비공개 출석했다. 그가 지난 12일 구속된 이후로 다섯 번째 조사다.

앞서 특검은 오는 29일 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘기겠다고 밝혔다. 이에 이날 조사는 사실상 기소 전 마지막 조사다.

김 여사는 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 측으로부터 고가의 목걸이 등과 함께 교단 현안 청탁을 받은 혐의(특정범죄가중법상 알선수재)를 받는다. 남편인 윤석열 전 대통령과는 2022년 대선 당시 브로커 명태균 씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 받은 대가로 그해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반)도 받는다. 이 밖에 2009~2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에서는 돈을 대는 ‘전주(錢主)’로 가담한 혐의(자본시장법 위반) 등도 있다.

특검은 김 여사가 구속된 이후 14·18·21·25일 연달아 소환해 ‘명태균 공천개입 의혹’과 ‘도이치모터스 주가조작 의혹’, ‘건진법사·통일교 청탁 의혹’에 관해 조사했다. 하지만 특검은 김 여사가 대부분의 진술을 거부하면서 혐의와 관련한 의미 있는 답변을 얻지 못했다고 한다.

이날 특검은 앞선 조사 때 끝마치지 못한 도이치모터스 주가조작 혐의를 중심으로 김 여사를 조사할 방침이다. 특히 특검은 오는 29일 김 여사의 기소를 앞두고 애초 구속영장에 적시했던 혐의들 외에 다른 혐의를 추가할지도 검토하는 중으로 전해졌다. 특검은 김 여사를 기소한 이후에도 특검법에 명시된 다른 의혹들에 관한 수사를 이어나갈 전망이다. 향후 특검 수사 결과에 따라 김 여사는 추가 기소될 가능성이 있다.