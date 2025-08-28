‘라이트 업 투게더’ 주제로 개최 한국, 이탈리아, 캐나다 등 3개국 참가

[헤럴드경제=한영대 기자] ㈜한화는 다음달 27일 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’를 여의도 한강공원에서 개최한다고 28일 밝혔다.

올해 주제는 ‘라이트 업 투게더(Light Up Together, 함께하는 빛, 하나가 되다)’이다. 서로를 비추는 빛을 향해 함께 나아간다는 화합의 의미를 담고 있다.

한화그룹이 2000년부터 사회공헌활동으로 진행해 온 서울세계불꽃축제는 100만명 이상이 관람하는 대한민국 대표 축제 중 하나로 자리매김하고 있다. 이번 축제에는 대한민국을 비롯해 이탈리아, 캐나다 3개국이 참가한다.

축제는 다음 달 27일 오후 1시부터 여의도 한강공원 인근에서 펼쳐진다. 올해는 원효대교를 중심으로 마포대교(서쪽) 방향과 한강철교(동쪽) 방향, 양 구간에서 ㈜한화 연출뿐만 아니라 해외 참가팀 연출도 함께 볼 수 있다.

오후 1시부터 7시까지는 한화그룹 계열사를 비롯한 다양한 기업들이 마련한 홍보 부스에서 이벤트가 진행된다. 본격적인 불꽃축제는 7시 개막식부터 시작된다. 첫 순서를 맡은 이탈리아팀은 7시 20분부터 약 15분간 공연을 진행하고, 오후 7시 40분부터 캐나다팀이 다양한 연출을 선보일 예정이다. 오후 8시부터는 약 30분간 한국팀(㈜한화)이 행사의 피날레를 장식할 예정이다.

공식 좌석도 운영한다. 해당 좌석 티켓은 라이프플러스 트라이브(LIFEPLUS TRIBES) 앱에서 진행되는 골든티켓 이벤트를 통해 다음 달 16일까지 신청이 가능하다. 당첨자 발표는 내달 17일 이뤄질 예정이다.

㈜한화는 대규모 인파가 모이는 서울세계불꽃축제 특성을 고려해 시스템적인 안전 관리에 신경 쓸 계획이다. 1200명의 한화 임직원 봉사단을 포함한 총 3500여명의 대규모 안전관리 및 질서유지 인력을 투입할 예정이다. 또 구역별 CCTV를 통한 실시간 모니터링과 스마트앱 오렌지세이프티에 연동한 통신사 데이터 기반 혼잡도를 시각화한 안전관리시스템을 운영할 계획이다.