금융권 유일 APEC 공식 후원 APEC 핵심가치 전파에 앞장

[헤럴드경제=유혜림 기자] 우리금융그룹이 APEC 정상회의 준비기획단과 ‘2025년 APEC 정상회의’ 공식 홍보 협력을 위한 MOU를 체결했다고 28일 밝혔다.

지난 27일 열린 협약식에는 김지준 APEC 정상회의 준비기획단 기획실장과 이정섭 우리금융지주 브랜드부문장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 이들은 APEC 정상회의의 성공적 개최를 위한 홍보 협력을 다짐했다.

이번 MOU를 통해 우리금융그룹은 금융기관 중 유일하게 APEC 정상회의 준비기획단과 함께 국내외 홍보 활동을 공동으로 추진한다. ‘우리나라’와 ‘우리금융그룹’이 ‘APEC 2025 KOREA’와 함께한다는 메시지를 전달하며 국가적 행사의 성공적인 개최에 힘을 보탤 예정이다.

우리금융그룹은 본사 디지털 전광판과 전국 우리은행 지점의 디지털포스터, 인천공항 및 서울 도심의 옥외 광고판을 활용해 집중 홍보하겠다는 계획이다.

김지준 APEC 준비기획단 기획실장은 “APEC 정상회의는 전 세계가 주목하는 국제 행사인 만큼 대한민국의 위상과 역량을 널리 알릴 수 있는 중요한 무대”라며 “우리나라 대표 금융기관인 우리금융그룹이 공식 홍보 파트너로 함께하게 되어 든든하다”고 말했다.

이정섭 우리금융지주 브랜드부문장은 “국내 금융기관을 대표하여 APEC 정상회의 공식 홍보 협력사에 선정된 것은 우리금융그룹의 신뢰와 위상을 보여주는 성과”라며 “이번 정상회의 중점과제인 연결(Connect), 혁신(Innovate), 번영(Prosper)의 가치가 전 세계에 잘 전달될 수 있도록 홍보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.