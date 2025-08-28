올세일코퍼레이션, 중기부 글로벌 TIP 프로그램 선정

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ온스타일이 입점 브랜드의 미국 진출을 지원하기 위해 틱톡샵 공식 파트너사 ‘올세일코퍼레이션’에 투자했다고 28일 밝혔다. 올세일코퍼레이션은 중소벤처기업부의 ‘글로벌 TIPS 프로그램’에 최종 선정됐다.

틱톡샵은 2021년 도입된 틱톡 앱 내 통합 커머스 기능이다. 전 세계 월간 활성 사용자(MAU)는 15억명 규모다. 올세일코퍼레이션은 미국 틱톡샵이 한국 브랜드 운영을 위해 공식 선정한 파트너사다. 이번 투자로 CJ온스타일이 발굴한 중소 브랜드들은 미국 틱톡샵 입점부터 물류, 판매, 마케팅까지 전방위적 지원을 받게 된다.

‘글로벌 TIPS’는 민간 투자와 정부 지원을 연계해 기업을 육성한다. 선정 기업은 3년간 최대 12억원의 연구개발 및 사업화 자금을 지원받는다. 올세일코퍼레이션은 현지 인플루언서 협업을 비롯해 마케팅, 물류 등 틱톡샵 운영 전 과정을 CJ온스타일과 함께 수행한다.

CJ온스타일 관계자는 “이번 투자와 글로벌 TIPS 선정을 계기로 국내 유망 브랜드의 글로벌 판로 확대를 추진할 것”이라며 “K-브랜드의 성장 기회를 여는 인큐베이터로 자리매김하겠다”고 말했다.

한편 CJ온스타일은 2023년 3월부터 CJ그룹 계열사 최초로 중소벤처기업부 주관 창업 지원 프로그램 TIPS 운영사로 선정됐다. ‘CJ온큐베이팅’을 4기까지 진행하며 총 50여개 브랜드를 선정해 육성하고 있다.