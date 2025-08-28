청약 단지 정보 발행 즉시 수만 조회수 기록

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국내 프롭테크 기업 직방은 자사가 운영하는 아파트 종합정보플랫폼 호갱노노가 최근 개편한 실시간 피드 기반 커뮤니티 ‘호갱노노 이야기’ 부동산 칼럼이 수만건의 조회수를 기록했다고 28일 밝혔다.

최근 발행된 ‘8월 4주차 주요 청약 소식’은 울산 더폴 우정, 과천 디에이치 아델스타, 잠실 르엘 등 아파트 단지 정보 개요와 상세 페이지 링크를 전달하며 발행 3일만에 3만건 이상 조회됐다. 특히 ‘잠실 르엘 청약 요건’을 다룬 게시글은 단일 게시물 조회수 10만건을 돌파했다.

청약 외에도 최근 전월세 계약 형태 변화 추이를 짚어본 ‘전세? 월세? 이제는 반반’ 게시글은 조회수 6만7000건 이상, 지난 21일 국토교통부가 발표한 외국인 토지거래허가구역 지정 정책을 알기 쉽게 풀이한 ‘외국인 수도권 주택 매입 제한’ 글은 5만건에 가까운 조회수를 기록했다.

직방은 이같이 높은 조회수가 호갱노노 플랫폼이 단순한 정보 전달의 기능을 넘어 수요자의 반응을 실시간으로 확인할 수 있는 중요한 지표로 자리매김하고 있음을 보여준다고 강조했다. 특히 부동산 칼럼은 애플리케이션 기반 이용자들의 가독성을 고려해 뉴스레터와 소셜네트워크서비스(SNS) 콘텐츠 형식으로 읽기 쉽게 정리한 것이 특징으로, 짧은 시간 안에 핵심 정보를 파악할 수 있다는 장점이 있다.

직방 관계자는 “이용자들이 가장 필요로 하는 시점에 핵심 정보를 제공하는 것이 이야기 게시판의 가장 큰 장점”이라며 “앞으로도 청약, 정책, 시장 동향 등 생활과 직결된 부동산 정보를 전문가 시각에서 신속하고 깊이 있게 전달할 것”이라고 말했다.