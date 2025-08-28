전국 670개 비수도권 점포 운영 농촌 일손돕기부터 금융교육도

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행이 금융위원회와 금융감독원이 공동으로 발표한 ‘2025년도 금융회사 지역재투자 평가 결과’에서 6년 연속 최우수 등급을 획득했다고 28일 밝혔다.

‘지역재투자 평가’는 금융회사의 지역사회 기여도를 종합적으로 평가하는 제도다. 지역 내 자금 공급, 중소기업 지원, 서민 대출 지원, 금융 인프라 현황, 지역 금융 지원 전략 등 다양한 지표를 바탕으로 평가된다. 이 평가는 금융감독원의 경영실태평가 및 지방자치단체·지방교육청의 금고 선정 기준 등에도 활용된다.

농협은행은 농업·농촌 및 지역사회에 기반을 둔 금융기관이다. 작년 말 기준 전국 1063개 점포 중 670개를 비수도권에 운영하며 지역 금융 접근성 향상, 중소기업·소상공인 대출 지원, 서민 금융 활성화에 기여한 공로를 인정받았다.

또한 지난 한 해 동안 5136명의 임직원이 총 3만5562시간에 걸쳐 농촌 일손돕기에 참여했다. 농업·농촌 사회공헌 브랜드인 ‘초록사다리’ 프로그램을 확대하고 청소년 대상 금융교육 운영 등 다양한 활동도 이어가고 있다.

강태영 은행장은 “6년 연속 최우수 등급 달성은 지역과 함께 성장해온 농협은행의 진정성을 보여주는 성과”라며 “앞으로도 농업인·서민·중소기업 등 지역사회를 위한 ESG 경영을 지속적으로 강화해 지역 균형 발전에 기여해 나가겠다”고 밝혔다.