스마트폰 안면인식 통해 맥박, 혈압 등 측정

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 최근 고용노동부가 중대재해 근절을 위해 발표한 ‘12대 핵심 안전수칙’을 철저히 이행하고자 안전보건 수준을 한 층 더 높였다고 28일 밝혔다.

먼저 롯데건설은 건설사 최초로 근로자들의 건강상태 체크를 위한 ‘비접촉식 생체신호 측정기술’ 애플리케이션 개발을 완료하고 전 현장에 9월 중 적용 예정이다.

이 기술은 별도의 장비 없이 스마트폰에 내장된 카메라 안면인식을 통해 심장의 맥박에 따라 피부에서 미묘하게 변하는 색상을 감지해 맥박, 혈압, 발열, 산소포화도 등 생체신호를 측정한다. 이를 통해 근로자는 15초 내외로 건강 상태를 측정할 수 있으며, 측정 결과를 자동으로 기록해 고령 및 기저질환 보유 근로자 등 민감군 관리에 효율성을 높였다.

이와 함께 박현철 부회장은 취임 이후 매월 전국 현장에 직접 찾아가 안전 점검을 진행하고 있다. 특히 현장을 특정하지 않고 방문하는 불시점검 등을 통해 현장점검을 더욱 강화하고 있다. 정기적인 현장점검에서는 안전점검과 함께 현장 직원들의 애로사항을 청취하는 등 소통활동이 진행되고, 불시점검에서는 사전예고 없이 현장을 방문해 평소 현장 상태에서 안전점검을 한다. 발견된 개선사항은 추가예산을 투입해 즉각적인 조치가 이뤄진다.

또한 기존 근로자 휴게공간을 누구나 편안하게 쉴 수 있고, 쉬고 싶은 공간으로 인식되도록 휴게공간을 개선 중이다. 뿐만 아니라 휴게공간 내에 더위를 식힐 수 있는 냉방장치를 마련하고, 차가운 음료, 빙과류 등을 제공하고 있다.

이와 더불어 롯데건설은 지난 8월 1일부터 여름철 폭염에서의 근로자 보호를 위해 법적 기준인 38도 이상에서 옥외작업 전면 중단보다 더욱 강력한 조치로 35도 이상에서 옥외작업 전면 중단을 시행하고 있다. 이외에도 고용노동부 ‘폭염 안전 5대 기본수칙’에 따라 휴식 시간을 보장하고 있다.

롯데건설 관계자는 “안전을 최우선으로 현장 점검과 안전관리 체계를 강화하며, 근로자에게 실질적으로 도움이 되도록 다양한 조치를 취하고 있다”며 “근로자들이 내 가족이라는 마음으로 안전한 작업 환경에서 근무할 수 있도록 앞으로도 다양한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.