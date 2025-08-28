[헤럴드경제=신주희 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다. 미국 인공지능(AI) 칩 제조업체 엔비디아의 2분기 실적 발표를 앞두고 기대감이 반영된 영향으로 풀이된다.

27일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 147.16포인트(0.32%) 오른 4만5565.23에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 15.46포인트(0.24%) 상승한 6481.40, 나스닥종합지수는 45.87포인트(0.21%) 뛴 2만1590.14에 장을 마쳤다.

엔비디아는 이날 장 마감 후 오후 5시에 2분기 실적을 발표할 예정이다. 미국의 벤치마크인 S&P500 지수에서 비중이 가장 큰 엔비디아는 시장을 지탱하는 인공지능(AI) 테마가 지속될지 가늠하는 핵심 지표다.

금융정보업체 팩트셋에 따르면 엔비디아는 지난 12개 분기 보고서 중 11개에서 매출이 예상치를 뛰어넘었지만 그중 4번은 실적 발표 후 주가가 약세를 보였다.

다만, 이날 S&P500 지수는 엔비디아 실적 발표를 앞두고 사상 최고치를 경신하며 강세를 이어갔다. 엔비디아의 실적 전망에 대한 기대감이 선반영된 것으로 풀이된다.

US뱅크자산운용의 테리 샌드벤 수석 주식 전략가는 “주가의 최소 저항 경로는 계속 상승하고 있다”며 “이는 엔비디아를 비롯한 여러 기술 기업에 대해 투자 심리가 호의적이기 때문”이라고 말했다.

웨드부시의 세스 배쉬엄 분석가는 “1997년 앨런 그린스펀 전 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 비이성적 과열이라는 발언으로 닷컴 버블을 가장 명확하게 경고했을지 모르지만, 시장은 그 후로 3년간 상승세를 유지했다”며 “오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 AI 거품론을 최근 선언했음에도 시장은 계속 상승할 것”이라고 내다봤다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 리사 쿡 연준 이사의 해임을 시도했으나 쿡이 트럼프의 해임에 소송으로 맞대응하면서 시장은 일단 다른 문제로 눈을 돌리는 분위기다. 연준의 독립성 훼손은 금융시장에 상당한 불안 요소지만 법정 공방은 장기전일 것이라는 관측이 우세하다.

업종별로는 의료건강과 산업, 통신서비스가 약보합이었고 나머지는 모두 강보합이었다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업들은 보합권에서 혼조 양상이었다. 실적 바를 앞둔 엔비디아는 약보합이었다.

통신사업자 에코스타는 이날도 15.59% 급등했다. 무선 주파수 라이선스를 AT&T에 230억달러에 매각했다는 소식에 전날엔 주가가 70% 폭등했었다.

개발자 데이터 플랫폼 몽고DB는 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표한 뒤 주가가 38% 폭등했다.

미국 소매판매점 콜스는 2분기 실적이 시장 전망치를 2배 가까이 웃돌면서 주가가 24% 급등했다.

미국 의류업체 아메리칸이글은 미국 팝 가수 테일러 스위프트와 약혼한 미식축구 선수 트래비스 켈시와 협업을 발표한 영향으로 8.54% 뛰었다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 이날 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 87.2%로 반영했다. 전날 마감 무렵과 거의 같다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.23포인트(1.57%) 상승했다.