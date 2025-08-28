[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 27일 시청 대회의실에서 조현일 시장, 안문길 의장을 비롯한 시의원, 간부 공무원 등 30여명이 참석한 가운데 ‘경산시-경산시의회 시정 현안 간담회’를 개최했다.

이날 간담회는 지역 발전과 시민 삶의 질 향상에 직결되는 주요 현안 사업을 공유하고, 의회와 집행부 간 소통과 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 2026년도 본예산 편성 계획 △경산중앙초등학교 학교 복합시설 건립, 도시공원 응급복구비 확대, 자인노인복지관 건립, 상대~하대간 지방도925호선 확장, 대상포진 예방접종 확대 지원, 경산시 상수관망 현대화 등 다양한 현안 사업에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

조현일 경산시장은 “열린 자세로 시정을 운영하고, 모든 정책은 시민의 행복과 편익을 최우선으로 추진하겠다”며 “앞으로도 의회와 행정이 ‘원팀’이라는 자세로 함께 정진해 나가겠다”고 밝혔다.

안문길 경산시의회 의장은 “오늘 간담회가 경산시의 현안 해결과 미래 발전을 위한 소중한 계기가 되기를 기대한다”며 “시민 모두가 자랑스러워하는 더 행복한 경산을 만들기 위해 집행부과 함께 최선을 다하겠다”고 말했다.