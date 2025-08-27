“과거 옷 벗고 미래로 나아갈 시간”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 신임 국민의힘 대표는 27일 “과거의 옷을 벗고 미래로 나아가야 할 시간”이라며 “변화된, 하나 된 국민의힘을 국민들께 보여드리겠다”고 했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “우리는 전당대회 과정을 통해 당심과 민심을 들었다”며 이같이 말했다.

그는 “전당대회 과정에서 당원과 국민들이 보내 준 민심은 야당답게 거대 여당을 견제하고 이재명 정권을 제대로 견제하면서 유능한 모습을 보여 달라는 것이었다”라며 “이제 국민의힘이 그런 민심을 모아 국민들께 먼저 다가가겠다”고 했다.

또 “더 가까이 다가가고 더 많이 듣겠다”며 “국민들의 목소리를 담아 국민들께서 더 공감할 수 있는 대안을 제시하고 민생을 제대로 해결하는 민생 정당으로 거듭나겠다”고 했다.

아울러 “지금까지 보여드리지 못했던 새로운 국민의힘의 모습을 보여드리겠다. 지켜봐 달라”며 “국민의힘 당원 모두가 하나가 돼 앞으로 전진해야 할 것”이라고 했다.

이어 “그 맨 앞에 제가 서겠다”며 “우리 지도부가 함께 서서 앞으로 나아가겠다”고 덧붙였다.