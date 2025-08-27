8월 대비 9월 항공여객 감소폭 보니 2022년 11.8%→2024년 7.4%로 줄어

[헤럴드경제=양대근 기자] 더위가 가시고 선선해진다는 절기 ‘처서’가 지났지만 여전히 무더위가 기승을 부리고 있는 가운데 올해도 늦더위와 휴가비용 부담을 피해 늦캉스족이 늘어날 것으로 예상되고 있다.

27일 국토교통부 항공정보포털과 제주항공(대표이사 김이배)에 따르면 지난 2022년 8월과 9월 전체 국적사 항공이용객수는 각각 455만여명, 401만4000여명으로 여름 성수기인 8월에 비해 9월 이용객수가 11.8% 감소했으나, 2023년에는 같은 기간 723만5000여명에서 663만7000여명으로 8.3% 줄었다.

지난해에는 8월 811만7000여 명에서 9월 751만8000여 명으로 7.4%가 감소해 해마다 감소폭이 줄고, 9월 항공이용객이 증가하는 추세를 보이고 있다.

이에 제주항공은 혼잡한 성수기를 피해 여유로운 휴가를 원하는 늦캉스족을 위해 9월 출발 항공권 할인을 마련했다.

이번 프로모션은 27일 오전 10시부터 8월 29일 오전 10시까지 48시간 동안 진행된다. 27일부터 9월30일까지 출발하는 항공권이며, 제주항공 홈페이지와 모바일앱∙웹에서 예매가 가능하다.

항공권은 편도 총액을 기준으로 국내선은 1만원대부터, 국제선은 5만원대부터, 최대 42인치의 넓은 좌석 간격과 21인치의 편안한 좌우 공간을 확보한 ‘전용좌석’인 비즈라이트석은 30만원대부터 판매한다.

제주항공 관계자는 “혼잡한 성수기를 피해 여유로운 휴가를 뒤늦게 떠나는 고객들이 꾸준히 늘어나고 있다”며 “늦캉스를 준비하는 여행객에게 합리적인 항공여행을 제공하기 위해 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.