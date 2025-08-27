[헤럴드경제=민성기 기자] 탁현민 전 청와대 의전비서관이 도널드 트럼프 미국 대통령이 탐낸 이재명 대통령의 펜 사진을 게재하며 “괜히 기분이 좋다. 지난 정부, 아니 지지난 정부의 유산이 새 정부에 조금이라도 도움이 된 것 같아서”라고 말했다.

27일 탁현민 전 의전비서관은 자신의 페이스북을 통해 해당 펜을 과거 문재인 정부 당시 자신이 제안해 만들게 됐다고 밝혔다.

탁 전 의전비서관은 27일 페이스북을 통해 ‘대통령 서명 전용 펜’을 자신이 문재인 정부 시절 제안하게 된 과정을 회상하며 이같이 밝혔다.

그는 “해당 펜이 만들어진 것은 남북정상회담 이후였던 것으로 기억한다”며 “당시 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 9·19군사합의 등에 서명을 할 때 북한은 몽블랑 만년필을, 남한은 네임펜을 사용해 서명을 했는데 이것 때문에 당시 ○○○ 의전비서관이 아주 낭패를 봤다”고 말했다.

탁 전 의전비서관은 이어 “물론 네임펜을 선호했던 것은 문 전 대통령이었지만, 보기에도 좋지 않았고 의전적으로 비교돼 보였다는 것이 화근이었다”고 반추했다.

탁 전 의전비서관은 “이후 대통령의 서명 때 전용 펜을 만들어야겠다고 생각하고 심지를 안에 넣고 대통령 휘장을 새겨 넣은 나무·금속 펜을 만들어 사용했다”고 설명했다.

그러면서 “펜은 서명 할 일이 있을 때마다 의전비서관이 하나, 부속실장이 하나를 갖고 다니다가 대통령께 드려 서명에 사용하시도록 했다”고 전했다.

탁 전 의전비서관은 “사진으로 올린 펜은 문 전 대통령이 임기 마지막 한 해 동안 사용한 펜”이라며 “이 펜으로 서명한 마지막이 무엇인지는 기억이 나지 않지만, 이 대통령이 트럼프 대통령에게 선물했던 펜과 같은 디자인과 용도의 펜일 것”이라고 덧붙였다.

정치권에 따르면, 이재명 대통령이 트럼프 대통령에게 즉석 선물한 펜은 국내 업체 제나일이 대통령실의 요청으로 약 1달 반간 주문 제작한 만년필인 것으로 알려졌다.

이 대통령은 한미 정상회담을 기념하는 서명식에서 갈색 빛이 도는 두꺼운 두께의 펜으로 방명록을 작성했다.

트럼프 대통령은 펜을 가리키며 “직접 대통령이 가져오신 건가”라고 물었다. 이 대통령은 “맞다. 가져온 것”이라고 답했다. 이에 트럼프 대통령은 “다시 가져가실 거냐”며 농담을 건넸다. 미소를 지은 이 대통령은 양손을 들어 보이며 트럼프 대통령에게 펜을 가져도 좋다는 제스처를 취하며 이를 선물했다.