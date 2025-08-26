英 여행지 ‘타임아웃’ 조사 한국 도시는 순위권에 없어

[헤럴드경제=한지숙 기자] Z세대(1990년대 후반~2010년대 초반 출생자)가 꼽은 전 세계에서 가장 살기 좋은 도시 1위에 태국 수도 방콕이 올랐다.

낮은 생활비 등 경제적 부담이 적다는 게 주된 이유다.

25일(현지시간) 미국 CNBC가 영국 여행 전문지 ‘타임아웃’의 최근 조사 결과를 인용해 보도한 내용에 따르면 전세계 1만8500명이 선택한 최고의 도시는 남아프리카공화국의 케이프타운이었다.

그러나 Z세대의 선택은 달랐다. 1997~2012년 응답자의 결과를 추린 결과, Z세대는 방콕을 최고의 도시로 꼽았다.

방콕은 행복도와 물가 부문에서 긍정적 평가를 받았다. 방콕에 거주 중인 Z세대의 84%는 “현재의 삶에 만족한다”고 답했다. 71%는 “생활비 부담이 작다”고 평가했다. 방콕 1인 가구의 임대료를 제외한 한 달 생활비는 약 86만원으로 미국보다 45.9% 적다고 CNBC는 전했다.

Z세대가 꼽은 2위 도시는 호주 멜버른이었다. 이어 남아프리카공화국의 케이프타운, 미국 뉴욕, 덴마크 코펜하겐, 스페인 바르셀로나, 영국 에든버러, 멕시코 멕시코시티, 영국 런던, 중국 상하이 등의 순서로 상위권을 차지했다.

11~20위에는 호주 시드니, 중국 베이징, 프랑스 파리, 일본 도쿄, 독일 베를린, 스페인 세비야, 미국 시카고, 태국 치앙마이, 체코 프라하, 포르투갈 리스본 등이 올랐다. 한국의 도시는 순위권에 없었다.

이번 조사는 음식, 밤 문화, 물가, 행복도, 삶의 질, 전반적인 도시 분위기 등을 평가하는 방식으로 진행됐다.

데이터베이스 사이트인 ‘넘베오(Numbeo)’에 따르면 태국 방콕에서 1인 한 달 생활비(임대료 제외)는 약 2만141태국바트(약 86만1027원)로 추산된다. 임대료 역시 태국이 미국보다 평균 68.8% 저렴하다.

호주 멜버른의 경우 Z세대 응답자의 77%가 다양성과 포용성을 갖춘 도시라고 평가했다. 응답자의 96%는 멜버른의 예술과 문화에 높은 평가를 내렸다.

멜버른은 삶의 질 측면에서도 높은 점수를 받았다. Z세대 응답자의 91%가 삶의 질이 ‘좋다’ ‘놀랍다’고 답했다.

넘베오에 따르면 멜버른에서 1인 한달 생활비는 1703호주달러(약 154만원) 수준이다. 평균적으로 임대료를 제외한 생활비는 뉴욕보다 32.9%가 저렴하고 임대료는 뉴욕보다 61.3% 낮다.

한편 태국 정부는 외국인 관광객 유치를 위해 오는 9월부터 11월까지 3개월 간 외국인 관광객 20만명을 대상으로 무료 국내선 항공권을 제공하는 방안을 추진하고 있다. 방콕포스트의 최근 보도에 따르면 태국관광스포츠부는 예산 7억 바트(294억원)를 투입해 ‘국제선 구매 시 국내선 무료’ 프로그램을 시행, 지방 도시를 방문하도록 하는 정책을 펼친다.