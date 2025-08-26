010-2112-3650 번호로 제안, 건의 고충 365일 소통

[헤럴드경제(고흥)=신건호 기자] 전남 고흥군이 군민과의 소통을 강화해 현장의 목소리를 수렴하기 위해 군수와 온 군민이 소통할 수 있는「365 군민소통폰」(010-2112-3650)을 개통하고, 9월 1일부터 운영에 들어간다.

「365 군민소통폰」은 군민 누구나 문자메시지를 통해 군정 정책에 대한 제안이나 건의, 생활 속 고충사항 등을 전송하면 군수가 직접 내용을 확인하고 2일 이내 문자로 답변하는 24시간 상시 소통 시스템이다.

고흥군은 그간 ‘군수에게 바란다’ 등 다양한 민원접수 창구를 운영해 왔으며 이번「365 군민소통폰」은 군수와의 직접 소통을 강화하고 시간·공간의 제약 없이 상시 이용할 수 있는 열린 통로가 될 것으로 기대된다.

특히, 군민소통폰은 연중무휴 24시간 운영되며 문자메시지 전용으로만 이용할 수 있다.

고흥군은 군민들의 오해와 혼선을 방지하기 위해 컬러링(통화연결음)을 제작하여 이용자에게 운영 목적과 취지를 사전 안내하고 있다.

공영민 고흥군수는 “365 군민소통폰은 군민 누구나 쉽게 군정에 대한 의견을 군수에게 직접 전달할 수 있는 열린 소통창구”라며 “군수가 직접 접수 내용을 확인하고 신속히 대응해 군민 불편을 줄이고 정책 제안은 군정에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.

고흥군은 군민과의 소통 강화를 위해 ▲이장·부녀회장 연석회의 참석 ▲출근길 걸어서 군민 속으로 ▲버스타고 구석구석「군내버스 민생탐방」 등 다양한 현장 행정을 추진해 군민들로부터 호응을 얻고 있다.