실전형 AX인재 육성 체계 ‘AI 탤런트 랩’ 사내 운영

모든 업무에 인공지능(AI)를 적용하는 ‘AI 디폴트 컴퍼니’ 체제 전환을 선언한 SK AX가 사내 안팎으로 실전형 AX 인재를 대거 육성하며 AX 실행 생태계를 확산해 나가고 있다.

SK AX는 사내 실전형 AX 인재 육성 경험을 바탕으로 고객과 산업 전반에 ‘AX로 일하는 방식’ 확산에 나섰다고 26일 밝혔다.

그 일환으로 과제 초기 단계부터 AI 도입 가능성을 검토 중이다. 실행 단계에서는 사람이 방향을 설정하고 AI가 수행하는 구조를 조직 전반에 내재화하고 있다.이 같은 변화 중심에는 SK AX가 독자적으로 설계하고 운영 중인 실전형 인재 육성 체계 ‘AI 탤런트 랩(Talent Lab)’이 있다.

AI 탤런트 랩은 구성원이 직접 문제를 정의하고 스스로 업무에 최적화된 AI 에이전트를 설계하고 구현할 수 있도록 설계된 실전형 훈련 플랫폼이다.생성형 AI를 통해 일상 업무를 자동화하거나 단순 지원하는 단계를 넘어, 비개발자도 AI 모델을 만들고 비즈니스 문제 해결에 직접 적용할 수 있는 수준으로 끌어올리는 것이 목표다.

입문 과정에서는 생성형 AI를 자유롭게 다루고, 자신에게 맞는 업무 언어로 프롬프트를 구성하고 실행하는 능력을 기른다.이를 뒷받침하기 위해 SK AX는 자체 ‘AI 리터러시 인증 체계’를 구축해 AI 활용 능력을 실질적으로 측정하고 내재화하고 있다.이후 진행되는 ‘AI 부트캠프’ 과정에서는 비개발자도 완결된 AI 에이전트를 구현할 수 있도록 커리큘럼을 구성했다. 또 온라인 환경에서 수백 명이 동시에 1대 1 집중 훈련을 받을 수 있도록 설계했다.

이어지는 ‘AI 마스터 프로젝트’ 과정은 단순 이론 검증이 아닌, 실제 현업 환경을 그대로 옮겨와 해결하는 구조로 운영한다. 실전 AI 프로젝트를 리딩할 수 있는 전문가로 전환될 수 있도록 집중 멘토링을 병행한다.

SK AX는 이러한 AX인재 육성 체계를 고객·Biz.파트너사·사회 전체에도 전파하고 있다.차지원 SK AX AT서비스1본부장은 “실제 프로젝트를 함께 수행한 고객사 개발자 사이에서 ‘우리도 AI 탤런트 랩 교육을 받고 싶다’는 요청이 이어지고 있다”며 “SK AX는 이를 기점으로 대외 확산을 본격화하고 있다” 고 말했다. 박혜림 기자