찰옥수수 기획전 관심 받아

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시가 올해 농업기술보급 시범사업으로 추진한 ‘지역 핵심 유통 농업인 판매기술 확산사업’이 온라인 판로 확대와 매출 성과를 거두고 있다.

이 사업은 유통채널을 보유한 농업인과 판매에 어려움을 겪는 고령‧영세농가를 연계해 판로를 확대하고 소득을 안정화하기 위해 마련됐다.

지난달 22일 지역 대표 농산품인 찰옥수수를 주제로 30여 농가가 참여한 가운데 오아시스마켓에서 ‘여수 찐 옥수수 라이브 커머스 기획전’이 열렸다.

행사에는 예상 외로 2만여 명의 소비자가 참여해 제품을 구매하며 총 3100만 원의 짭짤한 매출을 기록했다.

특히 사업대표 농가는 급속 냉동 시설과 찜기를 갖추고 있어 생옥수수의 짧은 유통기간과 가격 하락 문제를 보완하고 사계절 유통이 가능하다.

소비자들은 기획전 종료 이후에도 오아시스마켓과 네이버스토어(향유미가) 등을 통해 여수 찐 옥수수를 계속 구매할 수 있다.

시 관계자는 “이번 사업이 지역농산물 판로 다변화와 농가 소득 안정화에 도움이 되고 있다”며 “앞으로도 영세농가를 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.