AI 도입률 전년 대비 11%p 증가해 확산 가속화 AI 도입 여부, 기업가치 및 경쟁력 격차 좌우할 것

[헤럴드경제=심아란 기자] 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영(대표이사 박용근)이 8월 국내 기업 재무·회계·감사 업무부서 임직원 575명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 AI가 기업 내 재무·회계·감사 업무 효율성과 회계투명성을 동시에 제고하는 핵심 도구로 부상하고 있는 것으로 조사됐다.

26일 ‘2025 EY한영 AI, 신외감법과 회계감사 설문조사’에 따르면 응답자의 95%는 재무·회계·감사 업무에서 AI 도입이 필요하다고 답했다. 아울러 97%는 AI 도입에 관심이 있다고 응답해 대다수의 국내 재무·회계·감사 업무 종사자들이 AI의 필요성과 중요성을 인식하는 것으로 나타났다.

현재 해당 업무에 AI를 활용 중이거나 도입을 준비 중인 기업은 전체의 40%에 달한다. 실제 도입률은 2024년 17%에서 올해 28%로 11%p 상승하며 기업들의 AI 전환이 가속화되고 있다.

AI의 가장 큰 효과는 회계투명성 강화에서 두드러졌다. 응답자의 79%가 “AI가 회계투명성 향상에 도움이 된다”고 평가했으며 반대 의견은 2%에 불과했다. 특히 이미 다양한 업무에 AI를 활용하고 있는 기업 중 95%는 개선 효과를 실감하고 있어 실제 도입 경험이 긍정적인 인식으로 이어지고 있음을 보여준다.

응답자들은 AI와 디지털 기술을 우선적으로 적용해야 할 분야로 ‘회계처리 자동화’를 1순위로 지목했다. 이어 ‘이상 거래 탐지 및 부정 감시’, ‘재무 예측 및 계획 수립’ 등도 꼽혔다. 기업들은 AI를 단순히 반복 업무를 효율화하는 도구로 인식하는 것에서 나아가 리스크 관리와 전략적 의사결정 지원까지 확장 가능한 수단으로 인식하고 있는 것이다.

이광열 EY한영 감사부문 대표는 “재무·회계·감사 영역에서 내부 효율성과 회계투명성을 동시에 확보하기 위해서는 성공적인 AI 도입뿐만 아니라 지속적인 투자가 필요하다”며 “실무진의 60%가 AI 도입 수준을 높이기 위해 최고경영진의 관심과 의지를 가장 중요한 요인으로 꼽은 만큼 경영진의 전략적 리더십과 투자가 AI 전환 성패를 가를 핵심”이라고 말했다

한편,EY한영은 대규모 투자를 통한 디지털 감사 플랫폼과 AI 자동화 툴을 구축해 감사 품질의 일관성을 확보하고 있다. 앞으로도 AI 에이전트를 활용한 차별화된 전략으로 혁신적이고 신뢰도 높은 AI 감사 경험을 기업에 제공할 계획이다. 또한, AI가 내재된 통합 감사 플랫폼을 기반으로 AI 기반의 데이터 분석과 기업의 결산절차 프로세스 개선에 대한 인사이트를 제공하고 있다.